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Siyaset

Kadın vekil Rümeysa Kadak tacizden bahsedince HDP'liler bakın ne yaptı

Tecavüz skandalı ile gündeme gelen HDP'liler Türkiye'nin en genç kadın Milletvekili AK Partili Rümeysa Kadak'ı TBMM'de susturmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:33:00 - 2020-07-29 13:40:05

Sürekli skandallarla adı anılan ve son dönemde Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz suçunu örtbas etmekle gündem olan sözde kadın hakları savunucusu HDP, Türkiye'nin en genç kadın vekili olan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ı TBMM'de susturmaya çalıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

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Yorumlar

Sincanlı

Manukyan ölünce işini bunlara devretti zaten isimlerindende anlaşılıyor yaptıkları işin açığa çıktığı için kızıyorlar yoksa sorun olmazdı
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.....

buyrun zilette
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