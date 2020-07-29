Kadın vekil Rümeysa Kadak tacizden bahsedince HDP'liler bakın ne yaptı
Tecavüz skandalı ile gündeme gelen HDP'liler Türkiye'nin en genç kadın Milletvekili AK Partili Rümeysa Kadak'ı TBMM'de susturmaya çalıştı.
Sürekli skandallarla adı anılan ve son dönemde Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz suçunu örtbas etmekle gündem olan sözde kadın hakları savunucusu HDP, Türkiye'nin en genç kadın vekili olan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ı TBMM'de susturmaya çalıştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.