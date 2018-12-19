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Kadın ve erkeğin ihtiyacı neler?

Prof. Nevzat Tarhan, kadın ve erkeğin ihtiyaçlarını yazdı ve eşlerin bunlara özen göstermesini istedi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 20:28
Kadın ve erkeğin ihtiyacı neler?

Kadınlarda:

Sevgi ve şefkat ihtiyacı,

İlgi ve ihtiyacı destek,

İstendiğini hissetme ihtiyacı,

Terk edilmeyeceğine inanma,

Çocukların sorumluluğunu paylaşma,

Açık iletişim ve danışma ihtiyacı,

Güvenlik ve korunma ihtiyacı,

Takdir edilme ve onay ihtiyacı,

Evde eğlenme ihtiyacı,

Parasal güven ihtiyacı..

Erkeklerde:

Özerklik (bağımsızlık) ihtiyacı

Kendine güven ihtiyacı

Cinsel mutluluk ihtiyacı

İlişkilerde sınır ihtiyacı

Saygı görme

Mücadele ihtiyacı

Yetkilerine inanma ihtiyacı

Adil davranma ihtiyacı

Dışarıda eğlenme ihtiyacı

Parasal özerklik ihtiyacı

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 20:55
  1. kadının ihtiyaçları
  2. erkeğin ihtiyaçları

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