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Ekonomi

Kadın üreticilerin emeği ilgi görüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından kırsal mahallelerdeki üretici kadınlara destek olunması amacı ile hayata geçirilen Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle verilen aranın ardından ikinci kez Eskişehirliler ile buluştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 12:02:40 -
Kadın üreticilerin emeği ilgi görüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından kırsal mahallelerdeki üretici kadınlara destek olunması amacı ile hayata geçirilen Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle verilen aranın ardından ikinci kez Eskişehirliler ile buluştu.


Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, Batıkent Belde Evi bahçesinde kurulan tezgahlarda el emeği ile ürettikleri doğal ürünleri kent halkının beğenisine sundu. Eskişehirlilerden yoğun ilgi gören ürünler, kadınların emeklerini kazanca dönüştürmesini sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından üreticilere ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, perşembe günleri Özdilek Kültür Merkezi’nde, cumartesi günleri ise Batıkent Belde Evi bahçesinde hizmet veriyor. Satış noktasında kadınların el emeği ile ürettikleri hamur işi, salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, makarna, mantı, tarhana, tatlı, ev yemekleri, meyve, sebze, el işi, çeyizlik ve örgü gibi ürünler beğeniye sunuluyor.


Projeye katılan kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, Tepebaşı Belediyesi’ne sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ediyor. Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nı ziyaret eden vatandaşlar da doğal ürünlere ulaşmaktan ve kadın emeğinin desteklenmesinden duydukları memnuniyeti belirtiyor. Kadın Üretici Ürün Satış Noktası; hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi korona virüs önlemleri ile hizmet veriyor.

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