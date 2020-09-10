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Aktüel Kadın tarım işçileri Tunceli'de fasulye mesaisinde
Aktüel

Kadın tarım işçileri Tunceli'de fasulye mesaisinde

Tunceli'nin Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, her yıl yüzlerce dönüm araziye ekilen kuru fasulyeyi hasat eden mevsimlik tarım işçileri, sıcak havada zorlu mesai yapıyor - Gün boyu tarlada ekmek parası için ter döken kadınlar, zaman zaman da türküler söyleyerek zorlu hasadı keyifli hale getiriyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:22:15 -
Kadın tarım işçileri Tunceli'de fasulye mesaisinde

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde her yıl yüzlerce dönüm araziye ekilen ve damaklarda ayrı bir lezzet bırakan kuru fasulye, mevsimlik tarım işçisi kadınların meşakkatli çalışmasıyla hasat ediliyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde her geçen yıl üretimi yaygınlaşan kuru fasulye, bu yıl verimiyle çiftçinin yüzünü güldürüyor.

İlçede haziran ayında Koyungölü, Paşadüzü, Kızık, Yeşilyazı ve Güneykonak, Çakmaklı köylerindeki tarlalar ile hazine arazilerinde toprakla buluşturulan fasulye tohumları, 3 ay süren sulama ve çapa işlemlerinin ardından hasada hazır hale geldi.

Toprakta herhangi bir ilaç ya da gübre kullanılmadan yetiştirilen Ovacık kuru fasulyesinin tarladan sofralara zahmetli yolculuğunda ise kadınlara büyük iş düşüyor. Tarım işçisi kadınlar, günün erken saatlerinde uyanarak fasulyeleri biçmek üzere tarlaların yolunu tutuyor.

- Türküler söyleyerek hasadı keyifli hale getiriyorlar

Güneşin kavurucu sıcağına aldırış etmeden gün boyu tarlada ekmek parası için ter döken kadınlar, fasulyeleri elle ya da orakla biçerek balyalar haline getiriyor. Türküler söyleyerek zorlu mesailerini keyifli hale getiren kadınlar, günlük 85 ile 120 lira arasında aldıkları yevmiye ile aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Tarlada bir süre kuruması için bekletilen fasulyeler, daha sonra tarla sahiplerince sırtta, traktörde ya atlarla bir alana toplanarak patoz adlı harman makinesine atılıyor. Saatler süren yorucu çalışma ile bitkisinden ayrıştırılıp tane haline gelen fasulyeler, çalı, toprak ve taşlardan ayıklanmak üzere torbalarla evlere götürülüp satış için çeşitli işlemlerden geçiyor.

Hem üreticiye hem de hasadında çalışan kadınlara ekmek kapısı olan kuru fasulye, kalitesine göre kilosu 20 ile 40 lira arasında değişen fiyatlarla iç piyasada satışa sunuluyor.

- Gün boyu güneş altında ekmek mücadelesi veriyorlar

Kadın işçilerden Dünya Sarıgül, AA muhabirine, fasulye hasadında çalışmanın yorucu geçtiğini söyledi.

Ağustos ve eylül ayları arasında mesailerinin arttığını ifade eden Sarıgül, "Genelde ekim ayına kadar da fasulye biçtiğimiz oluyor. Kadın arkadaşlar ile sabah saat 06.00 sıralarında uyanıp tarlaya geliyoruz. Öğlen saatlerine kadar çalıştıktan sonra kısa bir dinlenme molası veriyoruz. Bu süre zarfı içinde yemek yiyoruz ya da çay demleyip içiyoruz. Molanın ardından da gün batımına kadar çalışmamızı sürdürüyoruz." dedi.

Sarıgül, güneş altında saatlerce çalışmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Bazı tarlalarda toprak sert olduğundan dolayı fasulyeler elle zor çekiliyor. Tarlada fasulyeleri biçtikten sonra bu defa fasulye seçimi yapıyoruz. Biz de bu işten paramızı kazanıyoruz. Günlük yaklaşık 120 lira ücret alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elazığ'ın Palu ilçesinden Ovacık'a gelen Emine Kaya ise fasulye biçerek ailesinin geçimine destek olduğunu anlattı.

Hava şartlarından olumsuz etkilendiklerini aktaran Kaya, "Ovacık'ta tarlalar taşlık olduğu için tarım makineleri fasulyeyi biçemiyor. Biz de günübirlik Ovacık'a gelerek fasulye topluyoruz." diye konuştu.

Kadınlardan Hatun Öz de kuru fasulyenin toplanması sırasında tüm zorluklara göğüs gerdiğini ve kazandığı para ile evinin ihtiyaçlarını giderdiğini kaydetti.

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