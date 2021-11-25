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Yerel Kadın sürücüler şiddete hayır demek için off-road konvoyu düzenledi
Yerel

Kadın sürücüler şiddete hayır demek için off-road konvoyu düzenledi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak için 19 off-road aracı ile konvoy düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 16:18:00 -
Kadın sürücüler şiddete hayır demek için off-road konvoyu düzenledi

‘Kadına Yönelik Şiddete Dur De’, ‘Gücünü Değil Sevgini Göster’, ‘Bu Topraklarda Kadına Şiddete Yer Yok’, ‘Görmezden Gelme Kadına Şiddeti Engelle!’ yazılı pankartların bulunduğu araçları kullanan kadın sürücüler Altınordu ilçesinde şehir turu yaptı. Düzenlenen konvoya Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ender Yanık, Yason Off-Road Yıkım ekibi ve Çotanak Off-Road ekibi katıldı.

Yapılan konvoy hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ender Yanık, “Ordu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak ‘ekmeğimiz aşımız kadınlar baş tacımız’ yazılı kese kağıtları ile evlere 50 bin ekmek servisi yaptırdık. Bu şekilde 50 bin aileye ulaştık,stantlar açtık bu stantlarda fidanlar dağıttık vatandaşlarımıza dağıttığımız fidanlarımızın üzerinde ‘kadına şiddete hayır’ yazılarımız vardı. Yaklaşık 50 kişilik off-road grubumuzla şehir turu yapacağız Türkiye’de ilk defa böyle bir etkinlik olacak” dedi.

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