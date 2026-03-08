Kadın sürücüler için geliştirildi! Chery TIGGO7 ezberleri bozuyor

Otomotiv sektöründe güvenlik testlerinin çoğu yıllardır erkek vücut ölçülerine göre yapılıyor. Chery ise bu anlayışın dışına çıkarak yeni TIGGO7 modelinde kadın sürücüleri de merkeze alan bir geliştirme süreci izledi. Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Çinli otomotiv devi Chery,yeni nesil modelleriyle kadın kullanıcıların da hayatını kolaylaştırıyor. Kadınlar profesyonel başarılarından ailelerine gösterdikleri özene, günlük yolculuklardan yeni ufukları keşfetmeye kadar her yolculuk sorumluluk, tutku ve hayaller taşıyor. Dünya Kadınlar Günü’nde Chery, yeni TIGGO7 ile güvenlik, konfor ve akıllı teknolojilerle tanımlanan sürüş deneyimi sunarak tüm kadın sürücülere saygı duruşunda bulunuyor.

Trafikte önce güvenlik!

Güvenlik, her yolculuğun temelini oluşturuyor. Geleneksel olarak araç güvenlik testleri çoğunlukla erkek vücut modelleri temel alınarak yapılıyor olsa da araştırmalar, benzer kazalarda kadınların daha ciddi yaralanma riskiyle karşı karşıya kalabildiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu doğrultuda Chery, kadın vücut özelliklerini temsil eden (1,58 m boy ve 49 kg ağırlık) çarpışma test mankenlerini kullanarak önden, yandan ve offset çarpışma testlerinde kadın sürüş pozisyonlarını simüle ediyor. Bu yaklaşım, araç geliştirme sürecinin tamamına “önyargısız güvenlik” anlayışını entegre ediyor. Bu felsefeyle geliştirilen TIGGO7, güçlü bir güvenlik yapısına sahip. Gövdenin yüzde 60’ından fazlası yüksek dayanımlı çelikten üretilirken, kritik noktalarda sıcak şekillendirilmiş çelik kullanılıyor. Standart olarak 7 hava yastığı ile sunulan araç, 4x4versiyonunda sürücü diz hava yastığı da dahil olmak üzere toplam 8 hava yastığı ile hem sürücüler hem de aileler için daha yüksek koruma sağlıyor. TIGGO7 ayrıca ICA adaptif hız sabitleme desteği, AEB otomatik acil frenleme ve LKA şerit takip asistanı gibi özellikleri içeren 19 gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) ile donatılıyor. Bu teknolojiler otoyol, şehir içi yollar ve park manevralarında daha güvenli sürüşü garanti ediyor. Bunun yanı sıra ön ve arka radarlarla desteklenen 540 derece panoramik kamera sistemi, aracın çevresini ve altını kapsamlı şekilde görüntüleyerek dar alanlarda park etmeyi ve manevra yapmayı daha kolay ve güvenli hale getiriyor.

4x4ile daha fazla olasılığa her zaman hazır

Farklı sürüş ihtiyaçlarını karşılamak üzere TIGGO7’nin 4x4versiyonu daha güçlü arazi uyumu sunuyor. “Çin’in En İyi On Motoru” arasında gösterilen ödüllü ACTECO 1.6TGDI motorla donatılan araç, 108 kW maksimum güç ve 275 nm maksimum tork üretiyor. 7 ileri ıslak tip çift kavramalı şanzımanla kombine edilen motor, performans ile verimliliği en iyi şekilde dengeliyor. Akıllı dört çeker sürüş sistemi, torku dört tekerleğe 100 milisaniye içinde dağıtıyor ve Kar, Kum, Çamur ve Off-Road dahil olmak üzere 7 farklı sürüş modu sunuyor. Şehir içi kullanımda, hafta sonu kaçamaklarında veya zorlu yol koşullarında sürücüler güvenli ve dengeli bir sürüş deneyimi vadeden TIGGO7 4x4, düşük hızlarda arazi koşullarını kolaylaştıran Crawl Control fonksiyonu ile karmaşık zeminlerde ilerlemeyi daha da kolaylaştırıyor.

Günlük hayatın vazgeçilmezi: Konfor ve teknoloji!

Tasarım ve donanım açısından kadınların ve aile kullanıcılarının gerçek ihtiyaçlarına da özel önem veren TIGGO7, geniş ve esnek iç mekân düzeni, günlük alışverişten çocuk eşyalarına ya da seyahat bagajlarına kadar pek çok ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek geniş saklama alanları ile farklı yaşam tarzlarına rahatlıkla uyum sağlıyor. Konfor tarafında ise araç; ön koltuk ısıtma ve havalandırma, sürücü koltuğu hafıza fonksiyonu ve ön yolcu koltuğunda elektrikli ayar gibi özelliklerle uzun yolculuklarda daha yüksek konfor sunuyor. Çift tonlu aydınlatmalı makyaj aynası gibi düşünülmüş detaylar ise farklı ışık koşullarında daha doğal ve net bir makyaj deneyimi sağlarken günlük kullanım kolaylığını artırıyor.Bunun yanı sıra kabinde yer alan ve ambiyans aydınlatmasıyla desteklenen 8 hoparlörlü SONY® premium ses sistemi, hem sürücü hem de yolcular için her yolculuğu daha keyifli ve rahatlatıcı bir atmosfere dönüştürüyor. Gelişmiş güvenlik felsefesinden akıllı teknolojilere, 4x4yeteneğinden konfor odaklı detaylara kadar TIGGO7 yalnızca bir SUV değil; kadınların hayatı keşfetmesine ve ailelerini korumasına destek olan güvenilir bir yol arkadaşı olmayı başarıyor. Bu Dünya Kadınlar Günü’nde TIGGO 7, özgüvenle ilerleyen tüm kadınları kutluyor ve her yolculukta onların yanında parlıyor.