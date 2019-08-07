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Kadın Sohbet Evi’nde doğum günü kutlaması

Çukurova Belediyesi’nce hizmete açılan Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri, mahalle sakinlerinin her türlü etkinliğine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:58
Kadın Sohbet Evi’nde doğum günü kutlaması

Çukurova Belediyesi’nce hizmete açılan Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri, mahalle sakinlerinin her türlü etkinliğine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kadınların bir araya gelip zaman geçirdikleri, günlük gazetelerini okudukları Güzelyalı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi bu kez de Kardelen Gümüşdamla’nın doğum gününe ev sahipliği yaptı.


Çukurova Belediyesi’nin sayısı 4’e ulaşan Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri, kadınların toplandıkları ve sohbet ettikleri, günlük gazetelerini okuyarak, hoşça zaman geçirdikleri, günlerini düzenledikleri mekanlar haline geldi.


Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi, son olarak Kardelen Gümüşdamla isimli çocuğun doğun gününe ev sahipliği yaptı. Anne Ayşe Gümüşdamla, komşuları ve mahalle sakinlerini toplayarak, kızı Damla Gümüşdamla’nın doğum günü partisi Kadın ve Sohbet ve Dayanışma Evi’nde düzenledi.


Ayşe Gümüşdamla, Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi’nin mahallelerinde olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Burada tüm özel günlerimizle ilgili etkinliklerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bize bu imkanı sunduğu için Başkanımız Soner Çetin’e teşekkür ediyoruz” dedi.


Yeni bir yaşa girmenin mutluluğunu yaşayan Kardelen Gümüşdamla da, “Çok mutluyum. Soner Amca’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:58
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