0553 313 94 23

Kadın sanayicilere "Vergi Usul Kanununda Değişiklikler" anlatıldı

Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (AOSB) öncülüğünde kurulan Kadın Sanayiciler Platformunun buluşmasında, “Vergi Usul Kanununa İlişkin Değişiklikler” anlatıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:54
Kadın sanayicilere "Vergi Usul Kanununda Değişiklikler" anlatıldı

Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (AOSB) öncülüğünde kurulan Kadın Sanayiciler Platformunun buluşmasında, “Vergi Usul Kanununa İlişkin Değişiklikler” anlatıldı.


Kadın sanayicilerin rekabet gücünü arttırmak, sürdürülebilir olmasını sağlamak ve kadın çalışanların istihdamını arttırmak amacıyla bir araya gelen Kadın Sanayiciler Platformu, rutin ziyaretleri kapsamında bu kez bir tarım firmasının konuğu oldular.


Firma yöneticilerinden Ela Kırmızıdam Selek, AOSB’deki Kadın Sanayicilerin işletmelerinin tanınması ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, firmalarının faaliyet konuları hakkında bilgi verdi.


Bilgilendirme ve tesis gezisinin ardından ziyaretlerin daha faydalı olabilmesi adına, konusunda uzman kişilerin davet edilmesi kararı kapsamında, sunum bölümüne geçildi.


Kadın sanayicilerin konuğu olan Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Serdar Aksoy tarafından ‘Vergi Usul Kanununa İlişkin Değişiklikler’konulu sunum yapıldı. Serdar Aksoy, bilgilendirmenin ardından katılımcıların konuya ilişkin sorularını da yanıtladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmit Belediyesi’nden eşya nakil desteği
    1. İzmit Belediyesi’nden eşya nakil..
    2. Kimya’nın Şubat ayı ihracatı 1,6..
    3. Bayırköy Belde Danışma Toplantısı..
    4. Troya, Assos, Parion Ören Yerleri’nde..
    5. Filenin sultanları Adana’ya uğurlandı
    6. Türkiye Sağırlar Futbol Süper Ligi
    7. Cumhur ittifakından birlik ve..
    8. Ressam vekilden, kendi resmini çizen..
    9. Bağdat Barosu’nda avukatlar birbirine..
    10. Almanya imamlara Almanca şartı..
    11. ATO Başkanı Baran AA Ekonomi Masası'na..
    12. Rektör Çomaklı: “Bilimin olduğu her..
    13. 6K Akıllı Durak Vezirhan’da
    14. Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele
    15. Başkan Zihni Şahin: “Türkiye’nin..
    16. Bitlis’te yarın okullar tatil mi? 5..
    17. Ticaret Bakanlığı şubat ayı veri..
    18. Yıkadığı filin altında kalan adam,..
    19. Yetkili olmayan fatura merkezlerine..
    20. Bakan Çavuşoğlu: "Bunlar mı Kudüs’e..
    21. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli..
    22. YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı!..
    23. Kadın sanayicilere "Vergi Usul..
    24. Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı
    25. Saruhanlı’da doğal gaz kazı..
    26. ABD Kudüs Başkonsolosluğunu,..
    27. Bingöl’den kar manzaraları
    28. Karataş’ın asbest boruları tarihe..
    29. Gazişehir Gaziantep’te hedef tekrar..
    30. Gaziantep'te soba faciası! 22..
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"