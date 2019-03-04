Kadın sanayicilere "Vergi Usul Kanununda Değişiklikler" anlatıldı

Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (AOSB) öncülüğünde kurulan Kadın Sanayiciler Platformunun buluşmasında, “Vergi Usul Kanununa İlişkin Değişiklikler” anlatıldı.

Kadın sanayicilerin rekabet gücünü arttırmak, sürdürülebilir olmasını sağlamak ve kadın çalışanların istihdamını arttırmak amacıyla bir araya gelen Kadın Sanayiciler Platformu, rutin ziyaretleri kapsamında bu kez bir tarım firmasının konuğu oldular.

Firma yöneticilerinden Ela Kırmızıdam Selek, AOSB’deki Kadın Sanayicilerin işletmelerinin tanınması ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, firmalarının faaliyet konuları hakkında bilgi verdi.

Bilgilendirme ve tesis gezisinin ardından ziyaretlerin daha faydalı olabilmesi adına, konusunda uzman kişilerin davet edilmesi kararı kapsamında, sunum bölümüne geçildi.

Kadın sanayicilerin konuğu olan Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Serdar Aksoy tarafından ‘Vergi Usul Kanununa İlişkin Değişiklikler’konulu sunum yapıldı. Serdar Aksoy, bilgilendirmenin ardından katılımcıların konuya ilişkin sorularını da yanıtladı.