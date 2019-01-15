Kadın patrondan çalışanlara görülmemiş ceza!
Çin'de bir kozmetik firmasının sahibi kadın, satış hedefini tutturamayan kadın çalışanlarına görülmemiş bir ceza verdi. Kadın patron, çalışanlarını caddede emekleterek yürüttü.15 Ocak 2019 Salı 16:33
Çin'de kozmetik ürünler satanbir şirketin kadın patronu, hedeflenen şatışa ulaşamayan tamamı kadın olan çalışanlarını cadde üzerinde emekleterek yürüttü.
Cadde üzerinde bulunan insanlar gördükleri karşısında tepki gösterdiler.
Aynı iş yerinin başka bir çalışanı da arkadaşlarının süründürüldüğü anları videolarını çekti.
Polis ekipleri müdahale etti
Vatandaşlar tarafından çağrılan polis olay yerine gelip patronu uyarınca patron cezalandırmayı kesti.
Video sosyal medya üzerinden paylaşıldıktan sonra büyük tepki çekti.
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