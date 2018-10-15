Kadın müridlerinin gözünden Adnan Oktar ve sapkın uygulamaları! İtiraflar dava dosyasına girdi

yeniakit.com.tr özel haber

Adnan Oktar Suç Örgütü hakkında şikayetçi sayısı arttıkça akıllara durgunluk veren tuhaflıklar ve sapkınlıklar tüm detaylarıyla ortaya çıkıyor. Adnan Oktar örgütünden ayrılarak Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanan eski kadın müridlerin emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerle birlikte örgütün lideri Adnan Oktar’ın inanılmaz uygulamaları da gün yüzüne çıktı. İşte dava dosyasına giren ve sadece kadın müridlerinin bildiği Adnan Oktar’ın tuhaf uygulamalarından bazı örnekler.

Ayakkabılarını saç kurutma makinesiyle ısıtıyordu

Adnan Oktar ayakkabılarına çok önem veriyordu. A9 TV’de canlı yayında dakikalarca yılan ve timsah derisi ayakkabılarına verdiği yüzbinlerce liradan bahseden Adnan Oktar’ın ayakkabıları, kadın müridleri tarafından sabahları saç kurutma makinesiyle ısıtılıyordu.

Yastıkları yanlış yere konulursa dayak atıyordu

Adnan Oktar’ın evine yapılan baskında dev yatağı çok konuşulmuştu. Yatağında 4 yastık bulunan Adnan Oktar, bu yastıkların konulma açılarına da büyük titizlik gösteriyordu. Bu yastıkların sorumlusu olan Gülgün Göktan, yastıkları yanlış yere koyarsa dayak yiyordu.

İçme suyu 20 derece değilse dayak atıyordu

Adnan Oktar’ın hizmetindeki müritlerden Gülgün Göktan, en çok dayak yiyen isimlerin başında geliyordu. Adnan Oktar’ın içme suyu 20 derecede 7 dakika boyunca ısıtılıyordu. Oktar bunu beceremeyen mürid Gülgün Göktan’ı dayakla uyarıyordu.

Müridine ceza olarak hizmetçi kıyafeti giydirdi

Adnan Oktar, Fransızca dersi alan Selda İnal’a çok kızdığı için ona tuhaf cezalar veriyordu. Bir keresinde onu terbiye etmek için evin içerisinde günlerce hizmetçi kıyafeti ile dolaştırdı.

Yatağı uyumadan önce saç kurutma makinesiyle ısıtılıyordu

Adnan Oktar’ın tuhaf uygulamaları bunlarla sınırlı değil. Oktar uyumadan önce yatağı saç kurutma makinesi ile dakikalarca ısıtılıyordu.

Bakışını beğenmediğine evin içerisinde 24 saat güneş gözlüğü taktırıyordu

Adnan Oktar bakışlara da çok önem veriyordu. Bakışını beğenmediği kadın müridlerine “sen münafık gibi bakıyorsun” diyerek değişik cezalar veriyordu. Bakışını beğenmediği Eda Babuna’ya evin içinde 24 saat güneş gözlüğü takma cezası vermişti.

Gazeteleri ayakta duran 3 kişi eli ile tutuyordu

Adnan Oktar günlük gazeteleri eli ile tutmaktan hoşlanmıyordu. Karşısında duran 3 kadın müridi ayakta gazeteleri açık vaziyette tutuyordu. Adnan Oktar bu yöntemle gazeteleri dokunmadan okuyabiliyordu.

Kadın müridinin saçını kesti kaşlarını kazıttırdı

Adnan Oktar’ın bir kadın müridine kafayı takması için özel bir şey yapmasına gerek yoktu. Görkem Erdoğan isimli müridinin önünden yürümesine sinirlenen Adnan Oktar, kadının saçlarını kesti ve kaşlarını kazıttırdı.

Kadınların Zefiranla temizlenmesini istiyordu

Adnan Oktar kadınların da çok temiz olmasını istiyordu. Kadınların özel bölgelerini Zefiranla yıkamasını istiyordu.

Dokunmadan önce çıplak ayakla yürüterek elektrikten arındırıyordu

Adnan Oktar kendisine dokunan birinin özellikle elektrikten arındırılmasını istiyordu. Kendisine dokunan birini öncesinde dakikalarca toprakta yürüterek elektrikten arındırılmasını istediği de belirtiliyor.

Çoraplarını kadın müridleri giydiriyordu

Adnan Oktar’ın sadece ayakkabılarını değil çoraplarını da kadın müridleri giydiriyordu. Çorapları ise sadece bir kere giyip çöpe attırıyordu.

Uyumadan önce 5 kişi masaj yapıyordu

Adnan Oktar yatmadan önce masaja çok önem veriyordu. Uyumadan önce mutlaka birden fazla kadın müridi tarafından vücuduna masaj yapılıyordu.

Yemek servisi 2 nöbetçinin eşliğinde yapılıyordu.

Yemekleri ve içecekleri dolaptan çıkıp kendisine getirilene kadar mutlaka servis yapan kişinin yanında iki şahit bulunuyordu. Yapılan yemekler mutlaka bir kişi tarafından zehirlenme riskine önlem olarak testten geçiriliyordu.

Telefonunu alkolle sildiriyor, mikrodalga fırından geçiriyordu

Adnan Oktar’ın tuhaf titizlikleri bunlarla sınırlı değil. Telefon ve saat gibi malzemeleri alkolle sildiriyordu. Ayrıca mikrodalga fırından geçirilmeden saatini koluna takmıyordu.

Bineceği arabanın koltuğu yarım saat önceden ısıtılıyordu

Adnan Oktar yatağının ısısına ne kadar önem veriyorsa arabasına da o kadar önem veriyordu. Arabasının ve koltuğunun ısısı yarım saat önceden ayarlanıyordu.

Arabasında kolunun değdiği yerler alkolle temizleniyordu

Adnan Oktar arabasında dokunduğu yerlerin temizliğine de büyük önem veriyordu. Elinin değdiği her yer günde birkaç kez alkolle siliniyordu.

Tuvaletin sifonunun temizliğinin sorumlusu vardı

Adnan Oktar’ın tuvalet temizliği konusunda da tuhaf uygulamaları vardı. Banyosunu ve tuvaletini sadece iki kadın mürid temizliyordu. Sifonuna kadar her detay alkolle temizleniyordu.

Ceza olarak kadınlara dört ayak üstünde yürüme cezası veriyordu

Adnan Oktar’ın kadınlara yönelik garip cezaları vardı. Bazı kadınlara gün boyunca yerde dört ayak üstünde dolaşma cezası veriyordu. Kadın müridlerinden Selda İnal sürekli olarak evin içerisinde bu şekilde dolaşıyordu.

İç çamaşırlarını da mikrodalga fırından geçiriyordu

Adnan Oktar iç çamaşırlarında da büyük titizlik gösteriyordu. İç çamaşırları Salı ve Cuma günü önce ultravioleden geçirtiyor daha sonra mikro dalga fırında ısıtılıyordu. İç çamaşırlarını sadece Neşe Uzel isimli müridi ütüleyebiliyordu.

Giymediği kıyafetleri makasla kestirip çöpe attırıyordu

Adnan Oktar giymediği kıyafetlerin başkası tarafından kullanılmasından ve dokunulmasından hoşlanmıyordu. Giymediği ve bir daha giymek istemediği kıyafetleri önce makasla kestiriyor sonra çöpe attırıyordu.