Kadın milliler, Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkma şansını kaybetti
- A Milli Kadın Basketbol Takımı, Macaristan'ın İtalya'yı yenmesi sonucu gruptan çıkma şansını yitirdi28 Haziran 2019 Cuma 21:38
NİŞ (AA) - Sırbistan ve Letonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Macaristan'ın İtalya'yı mağlup etmesi sonucu A Milli Kadın Basketbol Takımı gruptan çıkma şansını kaybetti.
Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'nde oynanan C Grubu mücadelesi, Macaristan'ın 59-51 üstünlüğüyle sona erdi. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Türkiye, bu sonuçla gruptan çıkma şansını da yitirdi.
Ay-yıldızlı takım, gruptaki son maçında 30 Haziran Pazar günü Macaristan ile karşılaşacak.
C Grubu'nda Macaristan'ın iki, İtalya ve Slovenya'nın ise birer galibiyeti bulunuyor.
Türkiye, pazar günü Macaristan'ı yense dahi İtalya ve Slovenya'ya kaybettiği için gruptan çıkma şansını da yitirdi.
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