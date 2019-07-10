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Kadın milli voleybolcuların hedefi gruptan çıkmak

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meliha İsmailoğlu:"Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda ev sahibi ülkelerden biri olarak önemli bir rolümüz olacak"- "Öncelikli hedefimiz gruptan çıkarak bir üst tura kalabilmek"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:02
Kadın milli voleybolcuların hedefi gruptan çıkmak


ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meliha İsmailoğlu, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ev sahibi olmanın önemine dikkati çekti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada Türkiye'nin 2019 CEV EuroVolley’de (Avrupa Voleybol Şampiyonası) Polonya, Macaristan ve Slovakya ile birlikte ev sahibi ülkeden biri olduğu ve A Grubu’nda Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve Finlandiya ile karşılaşacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meliha İsmailoğlu, ev sahibi olmanın önemini vurgulayarak Ankara’da oynamaya alışık olduklarını ifade etti.

Şampiyonanın ilk kez dört ülkenin ortaklığında düzenleneceğini belirten Meliha, "Ev sahibi ülkelerden biri olarak önemli bir rolümüz olacak. Elbette bu yüzden üstümüzde büyük bir baskı olacaktır ama bununla baş edebileceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Milli takımın Grand Prix ve Milletler Ligi’ndeki karşılaşmalarını Ankara’da oynadığını hatırlatan Meliha, "Başkentte oynamaya alışkınız. Ankara seyircisi takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyor, bu da bizi başarılı olmak için kamçılıyor." diye konuştu.

Güçlü bir grupta yer aldığımızı söyleyen Meliha, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kendi evimizde oynayacak olmamız, bizim için bir avantajımız olacak. Voleybolseverlerin büyük bir beklenti içinde olduklarını biliyoruz, onları mahcup etmemek için elimizden geleni yapacağız. Grubumuzda gerçekten zorlu rakipler var, son dünya ve Avrupa şampiyonu Sırbistan bunlardan bir tanesi. Adım adım gitmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkarak bir üst tura kalabilmek." yorumunu yaptı.

- Avrupa'nın en büyüğü belli olacak


23 Ağustos’ta başlayacak şampiyonada gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek.

Avrupa’nın en büyüğü ise grup aşaması sonrasında oynanacak son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçları sonrası belli olacak.

2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın yarı final ve final maçlarına da Ankara Spor Salonu’nu ev sahipliği yapacak.

Şampiyon, 8 Eylül’de oynanacak final maçının sonucunda belli olacak.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:02
  1. A Milli Kadın Voleybol Takımı
  2. Avrupa Voleybol Şampiyonası
  3. Meliha İsmailoğlu
  4. Voleybol

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