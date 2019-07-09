0553 313 94 23

Kadın milli boksörlerin Kastamonu kampı başladı

09 Temmuz 2019 Salı 19:26
Kadın milli boksörlerin Kastamonu kampı başladı


KASTAMONU (AA) - Kadın Milli Boks Takımı, hazırlık çalışmaları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara, 16 milli sporcu dahil edildi.

Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ay Romanya'da çok önemli bir turnuvaya katılacaklarını belirtti.

Turnuvanın ardından ağustos ayında İspanya'da Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceğini anlatan Süme, "Romanya'da yapılacak Altın Kemer Boks Turnuvası, dünyanın sayılı organizasyonları arasında yer alıyor. Çok güçlü ülkelerin katılacağı bir turnuva. Bu turnuvanın ardından ilk hedefimiz Avrupa Şampiyonası." ifadelerini kullandı.

Rusya'da ekim ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın da çalışma programları içerisinde olduğunu aktaran Süme, şunları söyledi:

"Bizim asıl hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Beş sıklette de olimpiyatlara katılmayı hedefliyoruz. Bunu başarabilecek güçteyiz. Olimpiyatlara kadar maç eksiğimizi gidereceğiz. Güç ve kondisyon açısından daha iyi duruma geleceğiz. Kastamonu bize her zaman iyi geldi. Burada hazırlandığımız dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalyalar kazandık. İnşallah buradan olimpiyatlara gidebilecek ve madalya kazanabilecek sporcuları da göreceğiz."

Milli boksör Şennur Demir ise kamplardaki çalışmalarının neticesini en son Avrupa Oyunları'nda aldıklarını belirtti.

Programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Şennur, "Amacımız Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, ardından Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar için kota maçlarına hazırlanmak. Kota maçlarında olimpiyat vizesi almak istiyoruz." diye konuştu.

Milli takımın kampı 22 Temmuz'a kadar devam edecek.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 19:26
  1. boks
  2. Cahit Süme
  3. Kadın Milli Takımı
  4. Kastamonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dalgıcı gören balık kedi gibi kendini sevdirdi
    1. Dalgıcı gören balık kedi gibi kendini..
    2. MGSÜ Rektörü Parlak’tan Milli Eğitim..
    3. Şişli’de izolasyon yapılan çatı alev..
    4. Rusya'dan Afganistan İçi Diyalog..
    5. Kick boks müsabakalarından altın ve..
    6. KKTC'den Türkiye'yi tehdit eden AB'ye..
    7. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını..
    8. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi..
    9. Hakkari'deki terör saldırısı
    10. Tişörtünü almaya giden işçinin üzerine..
    11. Tenis: Wimbledon
    12. Bursalı hacı adayları dualarla..
    13. ABD'den ilk kez Hizbullah..
    14. Altay Bayındır’ın sakatlığı sürüyor
    15. Kadın milli boksörlerin Kastamonu..
    16. ’Patpat’ hırsızları tutuklandı
    17. Bavullardaki lekeler nasıl çıkar?
    18. Mecidiyeköy'de korkutan yangın!..
    19. Gölete sazan yavrusu bırakıldı
    20. Adıyaman'da aranan 2 hükümlü yakalandı
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler