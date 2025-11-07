  • İSTANBUL
Kadın memurdan kadın gardiyana akıllara durgunluk veren intikam tuzağı!

Kadın memurdan kadın gardiyana akıllara durgunluk veren intikam tuzağı!

Denizli, olumsuz davranışları nedeniyle açık cezaevinden kapalı cezaevine gönderilen bir kadın memurun, sevgilisi ile bir olup kendisi hakkında tutanak tutan kadın infaz koruma memuruna kurdukları yapay zekâlı intikam tuzağını konuşuyor. Akıllara durgunluk veren tuzakları ortaya çıkarılan kadın memur ile sevgilisi tutuklandı.

Denizli’de Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli Filiz Ç., bir başka memur olan Hülya T. ile bir süredir anlaşamıyordu. Filiz Ç.’nin haklı tutanağı sonrası görev yeri değişen Hülya T., durumu sevgilisi Enes B.’ye anlattı. Sevgilisinin görev yerinin değişmesine sinirlenen ve geçmişte bilişim suçu sabıkası bulunan sevgili Enes B., akıllara durgunluk getiren bir yönteme başvurdu.

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİ OLUŞTURULDU

Enes B., ve arkadaşları, Filiz Ç.’nin hem kişisel verilerini ele geçirdi hem de yapay zekayla Filiz Ç.’nin müstehcen görüntülerini oluşturdu. Daha sonra sosyal medya üzerinden Filiz Ç.’nin rüşvet aldığı iddialarını ortaya atarak karalama kampanyası başlattı. Filiz Ç.’nin bir mahkum yakını ile rüşvet pazarlığı yaptığına dair sahte mesajlar, yapay zekayla oluşturulan müstehcen video ile de hem CİMER’e hem de Ceza İnfaz Kurumuna yabancı ülkelere ait 8 farklı numarayla sahte şikayetlerde bulundu.

Ayrıca Filiz Ç.’nin geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle KHK ile ihraç edildiğine dair sahte belgeler ile sosyal medyadan karlama kampanyalarını destekledi.

Olayın jandarmaya ihbarı üzerine konu hakkında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalışma başlattı. Yapılan titiz incelemeler neticesinde Filiz Ç.’nin müstehcen görüntülerinin yapay zekayla oluşturulduğunu, hakkındaki şikayetlerin ise sahte olduğu belirlendi. Olayın şüphelilerin yakalanması için çalışan JASAT timi olayları organize edenlerin Hülya T., ve sevgilisi Enes B., olduğunu tespit etti. İkili çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

