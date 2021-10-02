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Kadın - Aile Kadın Kooperatifleri Festivali
Kadın - Aile

Kadın Kooperatifleri Festivali

Antalya'da 10 ilden kadın girişimcilerin ve kooperatiflerin katılımıyla düzenlenen "Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali" başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 16:37:00 -
Kadın Kooperatifleri Festivali

Antalya'da 10 ilden kadın girişimcilerin ve kooperatiflerin katılımıyla düzenlenen "Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali" başladı.
Kepez Belediyesince düzenlenen ve 10 gün sürecek festival, Dokuma Park'taki törenle kapılarını açtı.
Kadın girişimcileri ve kooperatiflerinin bir araya geldiği festivale 10 ilden 44 kadın kooperatifi katıldı.
Törende konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kadın kooperatiflerine verilen desteğin önemine dikkati çekti.
Vali Yazıcı, kadın kooperatiflerinin daha güçlü ve sayıca fazla olması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:
"Valiler, kaymakamlar olarak kadın kooperatiflerimizi destekliyoruz. Ama belediyelerimizin desteği, onların gösterdiği ilgi ve alaka, bu tür organizasyonlar önem taşıyor. İnanıyorum ki bu festival kadınlarımıza birçok katkıda bulunacak. Diğer belediyelere de çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen kadın kooperatiflerimizi, kadınlarımızı destekleyelim. Çünkü hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki kadının elinin değdiği yerde güzellikler olur. Bu destek onları hayata katmak, ekonomik olarak desteklemek ve hep birlikte yürüyebilmek için çok önemli."
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de kadın kooperatiflerine 5 maddelik destek paketi sunduklarını anlattı.

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