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Kadın istihdamı artacak

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu, Psikolojik Danışmanlık Merkezi çatısı altında oluşturduğu Kadın İstihdamı ve Sanayi Kültürü Projesi kapsamındaki mentorlük eğitiminin ilki yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 18:40:00 -
Kadın istihdamı artacak

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu, Psikolojik Danışmanlık Merkezi çatısı altında oluşturduğu Kadın İstihdamı ve Sanayi Kültürü Projesi kapsamındaki mentorlük eğitiminin ilki yapıldı.

Programa katılanlar; DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük ilgililer, proje eğitimi gören lisans mezunu kadınlar katıldı.

Açılış konuşmasında DTSO Başkanı Şahin erkeklerin yoğunlaştığı sektörlerde kadınlarında çalışabileceğini işaret ederek, "Kadınlarımızın iş dünyasına kattığı sinerjiyi, vizyonu ve yönetim becerilerini çok takdir ediyoruz ve her zaman destek olacağımızı belirtmek isterim. Erkeklerin yoğunlaştığı sektörlerde kadınlar da çalışabilir. Avrupa'da da olduğu gibi birçok iş kolunda cinsiyet ayrımcılığını tamamen ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu şekilde aranan personel profiline çok daha rahat erişim sağlanabilir. Türkiye kişi başı milli gelirimiz maalesef 8 bin 500 Dolar seviyelerine düştü, bunu önce 10 bin üstü ve daha sonra da 20 bin dolar seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Bunun için nitelikli üretim ve ihracat yapmamız lazım. Bunları yapabilmek için en önemli güç kalifiye personel sahibi olmaktır" ifadelerini kullandı.

Eğitimler 4 ay sürecek. 8 hafta içerisinde sanayi ortamına hazırlamak ve mülakat becerileri geliştirmek bölgede sosyal ve ekonomik açıdan ayakları üzerinde durabilen güçlü kadınların sayısını arttırarak topluma farklı değerler kazandırmak ve Bölgenin sanayi kültürünü geliştirerek kurumsal sanayiye kadın gözü ile bakabilecek katma değer sağlayacak kadın oranını arttırmak olacak.

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