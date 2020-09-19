Kadın ihracatçılardan Latin Amerika'ya sanal çıkarma

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda 21 Eylül-9 Ekim 2020 tarihlerinde kadın ihracatçılara yönelik Şili-Peru-Kolombiya-Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgilere göre, daha önce fiziksel olarak ülkelere yönelik yapılan Genel Ticaret Heyeti Programları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle tüm dünyada alınan seyahat kısıtlamaları ve sağlık önlemleri çerçevesinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın öncülüğünde sanal ortamda yapılmaya devam ediliyor. Bu şekilde, teknolojinin imkanlarından faydalanılarak dijital ortama taşınan Genel Ticaret Heyetleri, ihracatçıları potansiyel alıcılarla bir araya getiren en önemli mekanizmalardan biri olma özelliğini sürdürüyor.

Salgın döneminde, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda Özbekistan, Kenya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Kolombiya-Meksika ve Almanya’ya yönelik gerçekleştirilen Sanal Genel Ticaret Heyetlerine, 21 Eylül-9 Ekim 2020 tarihlerinde kadın ihracatçılara yönelik Şili-Peru-Kolombiya-Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti ile devam edilecek.

- Sanal ortamda ikili firma görüşmeleri gerçekleştirecek.

Programa tüm sektörlerde faaliyet gösteren 26 ihracatçı firma ile söz konusu ülkelerden 29 ithalatçı firma katılım sağlayacak.

Heyete şirket ortağı kadın olan veya yönetim kurulunda kadın üyesi bulunan firmalar katılacak. Program, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda kadınlara yönelik olarak gerçekleştirilen ilk Sanal Genel Ticaret Heyeti olacak.

Ticaret Bakanlığı, daha önce “SheTrades Outlook” platformunda iyi uygulama örnekleri arasında giren, Türkiye Kadın Girişimci Online/Fiziki Network Programı ve Export Akademi Programı'nın ardından, kadın ihracatçılara yönelik Sanal Genel Ticaret Heyetleri ile uluslararası ticarette kadın ihracatçıların artırılması ve kadınların ekonomik hayata katılımının desteklenmesine yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Program kapsamında firma temsilcileri 21 Eylül-9 Ekim 2020 tarihleri arasında Şili, Peru, Kolombiya ve Meksikalı iş insanları ile sanal ortamda ikili firma görüşmeleri gerçekleştirecek.

Latin Amerika bölgesindeki önemli ticaret ortaklarından Şili, Peru, Meksika ve Kolombiya ihracatçılar için önemli hedef pazarlar arasında yer alıyor. Sanal Genel Ticaret Heyeti programının, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ticaret potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacağı ve uluslararası ticaret hacminin düştüğü bu dönemlerde Türk kadın ihracatçılara önemli açılımlar sağlayacağı değerlendiriliyor.

Şili-Peru-Kolombiya-Meksika’nın ardından, Sanal Genel Ticaret Heyeti programlarına, 28-30 Eylül 2020'de Kazakistan ve 26-30 Ekim'de Filipinler ile devam edilecek.