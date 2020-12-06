Kadın hekimlerden depremzede öğrencilere burs desteği

İSTANBUL (AA) - Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) üyesi ve gönüllüsü kadın hekimler, 30 Ekim'de gerçekleşen İzmir depreminde evleri hasar gören, eğitim malzemeleri kullanılamaz hale gelen 72 öğrenciyi vakıf bünyesine bursiyer olarak kabul etti.

KAHEV'den yapılan açıklamaya göre, Elazığ depreminde olduğu gibi İzmir depreminde de ülkenin yaralarını sarmak için hazır olan vakıf, deprem gibi felaketler nedeniyle öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması için çalışmalara devam ediyor.

KAHEV, burs başvuru dönemi geçmesine rağmen İzmir depreminde evleri hasar gören, eğitim malzemeleri kullanılamaz hale gelen depremzede öğrenciler için ekstra burs kontenjanı açtı.

Vakıf üyesi kadın hekimler, hastanede tedavileri devam eden, evi orta ya da ağır hasarlı olan öğrencilerin evraklarını toparlayarak burs başvurularının gerçekleşmesini sağladı.

KAHEV, tüm başvuruları değerlendirerek depremin birinci ayında 72 depremzede öğrenciyi vakıf bünyesine bursiyer olarak kabul etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Başer, bu felaket karşısında hızla harekete geçtiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kimi göçük altından çıktı, kimi evine dönüp eşyalarını bile alamadı. Pandemi sebebiyle eğitim online eğitime döndü ama onların tabletleri, bilgisayarları yıkılan evlerinde kaldı, ve hatta kitapları da… KAHEV olarak ilk günden itibaren çocuklarımızın elinden tutmak için harekete geçtik. İzmir Depremzede Burs Fonu ile ek burs kontenjanı açarak hızlıca başvuruları topladık ve öğrencilerimizin eğitimleri daha fazla aksamasın, eğitim için ihtiyaçları olan gereçleri karşılayabilsinler diyerek burslarını bugün itibarıyla başlattık. Eğitimin önünde hiçbir engel olmamalı, hiçbir çocuk eğitim hayatından geri kalmamalı. KAHEV İzmir üyesi tüm kadın hekimlere bu süreçte aktif olarak rol aldıkları için çok teşekkür ederiz."



