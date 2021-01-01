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Gündem Kadın hakları diye tepinenler yine sessiz! Cüneyt Özdemir’den ahlaksız yayın
Gündem

Kadın hakları diye tepinenler yine sessiz! Cüneyt Özdemir’den ahlaksız yayın

Cüneyt Özdemir, gerici laikçilerin özlem duyduğu yılbaşında dansöz oynatma ahlaksızlığını internet üzerinden yaptığı yayında gerçekleştirdi. Özdemir’in ahlaksız yayınına sözde kadın hakları savunucularından ses çıkmadı. Kadın haklarını kuru sloganlarla savunan sözde ilericilerin, işlerine geldiği zaman kadınların bir cinsel obje olarak kullanılmasına sessiz kalması dikkatlerden kaçmıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 08:34:00 -

 yeniakit.com.tr 

Cüneyt Özdemir, yılbaşı gecesi gazeteciliğe ara verip dansöz oynattı. Türkiye gibi kadın hakları konusunun sürekli gündemde olduğu Müslüman bir ülkede kadın yine cinsel obje olarak kullanıldı.

Kadın hakları diye kuru sloganlarla ortalığı birbirine katan güruhun, kadınların gerçekten aşağılandığı görüntülere ses çıkardığı daha önce de görülmemişti. Aynı kesim, bugün de kadınların kullanılmasına çıtını çıkarmıyor.

Cüneyt Özdemir’in ahlaksız yayını sosyal medyada tepkilere neden olurken, çok sayıda vatandaş, “Gazeteci dediğin insanlara örnek olur” diyerek Özdemir’i eleştirdi.

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