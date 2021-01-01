Kadın hakları diye tepinenler yine sessiz! Cüneyt Özdemir’den ahlaksız yayın

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Cüneyt Özdemir, yılbaşı gecesi gazeteciliğe ara verip dansöz oynattı. Türkiye gibi kadın hakları konusunun sürekli gündemde olduğu Müslüman bir ülkede kadın yine cinsel obje olarak kullanıldı.

Kadın hakları diye kuru sloganlarla ortalığı birbirine katan güruhun, kadınların gerçekten aşağılandığı görüntülere ses çıkardığı daha önce de görülmemişti. Aynı kesim, bugün de kadınların kullanılmasına çıtını çıkarmıyor.

Cüneyt Özdemir’in ahlaksız yayını sosyal medyada tepkilere neden olurken, çok sayıda vatandaş, “Gazeteci dediğin insanlara örnek olur” diyerek Özdemir’i eleştirdi.