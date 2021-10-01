  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kadın girişimcilere 'pazarlama yöntemleri'
Kadın - Aile

Kadın girişimcilere 'pazarlama yöntemleri'

Ticaret Bakanlığı'nın kadın kooperatifleri kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda kadın girişimcilere eğitim düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 14:23:00 -
Kadın girişimcilere 'pazarlama yöntemleri'

Ticaret Bakanlığı'nın kadın kooperatifleri kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda kadın girişimcilere eğitim düzenlendi.
Samsun'da kuruluşu gerçekleşen 12 kadın kooperatifi ile Sinop'tan katılan kadın kooperatifi üyelerine 'kalite yönetim sistemi, ürün belgelendirme, iyi tarım uygulamaları, taze meyve ve sebze takip sistemi, hal kayıt sistemi, Black Chain sistemi, pazarlama, markalaşma ve coğrafi işaretler' konularında eğitimler verildi.
Özel bir şirketin kadın akademisi tarafından hazırlanan eğitim programına yazar ve kişisel gelişim uzmanı Aret Vartanya ve konularında uzman eğitimciler katıldı. Samsun Ticaret İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğini yaptığı etkinlikte kadınların üretime katılması, yerel ürünlerin marka değerine ulaşması için eğitim desteği sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay