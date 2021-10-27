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Kadın - Aile Kadın girişimcilere 100 milyon dolar
Kadın - Aile

Kadın girişimcilere 100 milyon dolar

Girişim sermayesi şirketlerinden Yıldız Ventures, “Türkiye ve Komşu Ülkelerde Kadın Girişimcilere 100 Milyon Dolar” kampanyasının ilk destekçilerinden biri oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 16:38:00 -
Kadın girişimcilere 100 milyon dolar

Girişim sermayesi şirketlerinden Yıldız Ventures, “Türkiye ve Komşu Ülkelerde Kadın Girişimcilere 100 Milyon Dolar” kampanyasının ilk destekçilerinden biri oldu.

Yenilikçi iş fikirlerinin gelişimine yön vermek ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten Yıldız Ventures, Arya Kadın Platformu’nun “Beyond The Billion” iş birliği ile başlattığı, “Türkiye ve Komşu Ülkelerde Kadın Girişimcilere 100 Milyon Dolar” adını verdiği taahhüt kampanyasının ilk destekçilerinden biri oldu. Şirket, kampanyaya verdiği destek ile cinsiyet eşitsizliğinin girişim ekosistemindeki yansımasına dikkat çekmeyi ve kadın girişimcilerin fonlardan daha fazla yararlanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre, bu hızla giderse dünya genelinde cinsiyetler arasındaki eşitsizliği kapatmanın ortalama 94,5 yıl alacağını söyleyen Yıldız Ventures Kurucusu ve CEO’su Yahya Ülker, “Global ölçekte ekonomiye katılımda cinsiyetler arasında büyük bir eşitsizlik var ve bu durum kendini girişim ekosisteminde de gösteriyor. Tüm dünyada, girişim sermayesi yatırımlarının yalnızca yüzde 2,2’si kadın kuruculara gidiyor. Bu durumun artık değişmesi gerek. Yıldız Ventures olarak Arya Kadın Yatırım Platformu’nun ‘Beyond The Billion’ iş birliği ile başlattığı 'Türkiye ve Komşu Ülkelerde Kadın Girişimcilere 100 Milyon Dolar Fon' kampanyasının ilk destekçilerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Girişimcilik ekosisteminin daha fazla kadın kurucuya ihtiyacı var. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi sürdürülebilir bir geleceğin de anahtarıdır” dedi.

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