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Ekonomi Kadın girişimciden büyük başarı
Ekonomi

Kadın girişimciden büyük başarı

Kastamonu’da bin liralık mikrokrediyle işe başlayan Taliha Özelci adlı kadın girişimci başarılı çalışmalara imza atıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 17:01:00 -
Kadın girişimciden büyük başarı

Özelci, açtığı iş yerinde yöresel el sanatları ürünleri satıyor. Sosyal medyadan da satış yapan Özelci, il genelinde 90 kadına ev atölyeciliği şeklinde sipariş veriyor.

Ekip sayısı genişliyor

Özelci, “50’nin üzerinde yöresel desenimiz var. El baskı grupları mevcut. Ürün çeşidimiz genişledikçe ekip sayımız da genişlemeye başladı. Ev atölyeciliği şeklinde çalışıyoruz. Kadınlara iş veriyoruz, onlar da üretimlerini evlerinde tamamlayıp bize getiriyor” dedi. Özelci, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinden sipariş aldıklarını söyledi. El sanatları konusunda Kastamonu’da seri üretime geçilmesi gerektiğinin altını çizen Özelci, bu konuda kamu kurumlarına önemli görevler düştüğünü kaydetti. Ev hanımı Beytiye Emrullahoğlu da Özelci’nin iş olduğunda kendisini arayıp sipariş verdiğini belirtti. Emrullahoğlu, “Hangi işi istiyorsa ürünü hazırlayıp getiriyorum. Aile bütçeme katkı sağlıyorum. Peştamal, havlu kenarları, taş baskı, perde, masa ve sehpa örtüleri yapıyorum” diye konuştu.

Çalışmalar sürüyor

Kastamonu Mikrofinans Şubesi Yönetici Yardımcısı Ebru Turhal ise kentte 10 yılda 2 bin girişimci kadına kredi verdiklerine dikkati çekerek, “Şu anda aktif 600 girişimcimiz var. Taliha Hanım, verdiğimiz krediyle işlerini büyüttü. Başarısından dolayı kendisini kutluyoruz” şeklinde konuştu.

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