Kadın girişimci Türkiye’nin en büyük ipek böceği üretimi için dut bahçesi kurdu

Tunceli’nin Hozat ilçesinde, İstanbul’dan köyüne dönen 42 yaşındaki Nursen Kantokan tarafından Türkiye’nin ipek böceği ve ipek üretiminin yüzde 8’ine tekabül edecek ülkenin en büyük dut üretim bahçesi oluşturuldu.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile Hozat Kaymakamı Hüseyin Çam’ın desteğiyle girişimci Nursen Kankotan tarafından ilçeye bağlı Akpınar köyünde 124 dönümlük alanda ipek böceği üretim dut bahçesi oluşturuldu. Bahçeye 15 bin dut fidanı dikildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal sulama desteği de verileceği öğrenilen bahçenin kapalı alanıyla birlikte yaklaşık 2 milyon liraya mal olacağı ve 150 kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi.

Belgeselde izledi, yapmaya karar verdi

Proje fikrinin izlediği bir belgeselin ardından oluştuğunu dile getiren girişimci Nursen Kankotan, "Orada insanların geleneksel evlerinde, küçük bir odada, kapalı bir alanda ipek böcekçiliği yaptığını ve bundan büyük bir keyif aldığını izledim. Kazanç elde ettiklerini de gördüm. Neden biz de böyle bir şey yapmayalım dedim, yola çıktık" dedi.

Kurdukları bahçe hakkında bilgi veren Kankotan, "Burası yaklaşık 120 dönüm bir arazi. 15 bin dut fidanı var. Şu anda fidanlar aşısız. Bir yıl sonra ipek böcekçiliğine yönelik türde aşılanıp yaprak veriminin yüksek olması sağlanacak. Aynı zamanda burada bir de 2 bin 500 metrekarelik kapalı alan yapacağız. İpek böceklerini o alanda besleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapay kokulardan etkilenmesin diye bahçe dağlık alana kuruldu

Bahçeyi steril bir ortam sağlamak adına dağlık alana yaptıklarına değinen Kankotan, "Çünkü ipek böcekleri sigara, parfüm kokusu da dahil bütün yapay kokulardan etkilenen canlı. O nedenle tarım ilaçlarından, egzozdan uzak bir alan belirledik. Bir yıl sonra bu ağaçlar bize yaprak vermeye başlayacak. Fakat maksimum verime ulaşmamız beş yılı bulacak. Maksimum verime ulaştığımızda burada yaklaşık 280 kutuyla ipek böceği besleyebileceğiz, koza elde edeceğiz. O da Türkiye’nin en büyük kapama dut bahçesi olacak. Buradaki üretim Türkiye’nin koza üretiminin yüzde 8’ine tekabül edecek" diye konuştu.

İstanbul’dan köyüne dönerek böyle birgirişimde bulunan Kankotan, "Ben kendim köylü bir ailenin çocuğuyum. Belli bir zamandan sonra buralarda iş imkanı olmadığı için büyük şehirlere gittik. Fakat şimdi artık büyük şehirler bizim için pek bir şey ifade etmiyor. Üretime dönmek bence bütün insanların günün birinde yapacağı bir şey. Kadınların üretimin içinde olması benim için çok önemli. Çünkü kadın üretimin içine girince her şey daha sistematik ve düzenli yürüyor" şeklinde konuştu.

İlçe organik tarımla dikkat çekiyor

İlçedeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi veren Kaymakam Hüseyin Çam, "2016 yılında Hozat ilçemizde özellikle nohut üzerine üretim 200 dönümler civarındayken, 2018 yılı sonu itibariyle 7 bin dönümü bulmuş vaziyette. Üretilen ürün miktarı da 15 tondan 450 tona ulaşmış durumda. 2019 yılı sonu itibariyle bu üretim alanımızı 10 bin dönümün üzerine, ürün miktarını da 750 tonun üzerine çıkarma gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımız özellikle son zamanlarda tarıma, organik tarıma ziyadesiyle istekliler. Üretim yapmaya istekliler. Artık Hozat bundan sonraki süreçte işsizliğin olmadığı, üretimin olduğu bu bölgede Türkiye’ye örnek teşkil olabilecek kooperatifleşmesiyle, üretimiyle, iş alanlarıyla tarımda örnek olabilecek bir ilçe olacaktır" dedi.

"Türkiye’nin en büyük dut bahçesini kurduk"

İlçede oluşturulan ipek böceği üretim dut bahçesi hakkında da konuşan Kaymakam Çam, "Burada bir bayan üreticimizle birlikte Hozat’ta ipek böcekçiliği üzerine bir çalışma içerisine girdik. Şu anda Hozat Akpınar köyünde Türkiye’nin en büyük ipek böcekçiliği dut bahçesini oluşturduk. 124 dönüm üzerinde 15 bin fidanın toprakla buluşturulmasıyla gerçekleşen bu bahçeyi Mayıs sonu itibariyle faaliyete geçirdik. İnşallah iki yıl sonra bu bahçeden üretim elde edilmesiyle birlikte Türkiye’nin en büyük ipek böcekçiliği üretiminin gerçekleşeceği ilçe Hozat olacaktır. Bu zamana kadar Türkiye’nin en büyük bahçesi Manisa’nın Gördes ilçesindeydi. Ancak bundan sonra Hozat Türkiye’nin en büyük bahçesine sahip ilçe diyeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.