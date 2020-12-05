Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Aksal, kadının siyasatte eşit temsilinin önemine işaret etti:

TBMM (AA) - ALİ KEMAL AKAN - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 54'ü AK Parti'li olmak üzere, 101 kadın milletvekili bulunduğunu anımsatarak "Meclis'in yüzde 17,29'unu oluşturan bu sayı, yeterli olmamakla birlikte tarihi bir seviyedir." dedi.

Aksal, AA muhabirine, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Kadınların 5 Aralık 1934'te Anayasa'da yapılan değişiklikle seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunu anımsatan Aksal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, o tarihi günde Gazi Meclis’te bulunan tüm milletvekillerini rahmetle yad ettiğini söyledi. Aksal, Türkiye'deki kadınların, birçok Avrupa ülkesinden önce, seçme ve seçilme hakkını kazanmasına rağmen, Meclis'teki kadın milletvekili oranının yıllarca çok düşük olduğunu, hatta bazen yüzde 1'in altına düştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "kadının, hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de daha fazla yer alması gerektiği" yaklaşımıyla TBMM'de kadın milletvekillerinin oranının 23 Temmuz 2007'deki 23. Dönem'de yüzde 9'a, 24. Dönem'de yüzde 14,4'e, 26. Dönem'de yüzde 14,7'ye ve günümüzdeki 27. Dönem'de ise yüzde 17,29'a yükseldiğini bildiren Aksal, "Günümüzde 584 milletvekilinin görev yaptığı TBMM'de 54'ü AK Parti'li olmak üzere, 101 kadın milletvekili bulunmaktadır. Meclis'in yüzde 17,29'unu oluşturan bu sayı, yeterli olmamakla birlikte tarihi bir seviyedir." diye konuştu.

- "Kadının siyasal hayatta eşit temsili üzerine Türkiye'nin de eğilmesi gerekir"

"Kadının siyasal hayatta eşit temsili, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizin de üzerine eğilinmesi gereken en önemli konulardan biridir." diyen Aksal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, kadınsız siyaset, kadınsız demokrasi, kadınsız yönetim sadece kadınlar için değil; bütün toplum için eksikliktir. Hem de büyük bir adaletsizlik ve haksızlıktır. AK Parti hükümetleri, her alanda olduğu gibi 'kadın hakları' alanında da önemli başarılara imza atmış, reform niteliğinde yasal düzenlemeleri hayata geçirmiştir. 2004 yılında Anayasamıza haklar konusunda özellikle, 'kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir ve devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür' hükmü ilave edilmiş olup, bu maddeye 2010 yılında pozitif ayrımcılık eklenmiştir. Kadın meselesi her şeyden önce bir insan meselesidir. Bu anlayışla kadına karşı haksızlıkların, adaletsizliklerin giderilmesi, başta kadına karşı şiddetin önlenmesi olmak üzere, mücadeleye devam ediyoruz."

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 2012'de yürürlüğe girmesiyle kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir mesafe alındığının altını çizen Aksal, "Ülkemizin milli ve manevi değerleriyle asla bağdaşmayan 'kadına yönelik şiddet' özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle 'insanlığa karşı suç' olarak görülmekte ve şiddete karşı 'sıfır tolerans' ilkesiyle Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımız ile topyekun bir mücadele yürütülmektedir." dedi.

Aksal, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, her alanda kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların sorunlarının çözümünde ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliklerinin gerçekleştirilmesinde olduğu kadar, toplumdaki zihinsel dönüşüme yönelik de önemli katkılar sağladığını anlattı.

- "Kadına karşı şiddetle mücadelede tek yürek olunmalı"

Aksal, kadına yönelik şiddetle mücadelenin çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla başta tüm kamu kurum, kuruluşları, sivil toplum, özel sektör, akademi ve medya olmak üzere, sorumluluk ve vicdan sahibi herkesin tek yürek olarak ortak ve kararlı mücadelesiyle mümkün olacağını vurgulayarak çifte standartçı yaklaşımlarla kadına karşı şiddette yol alınamayacağını belirtti.

Bazı siyasi partilerdeki milletvekilleri ve parti yöneticilerinin işlediği iddia edilen tecavüz, kadına karşı şiddet ve cinsel istimar gibi suçları da anımsatan Aksal, "Mesela partiniz vekilleri tecavüz, eşlerine şiddet vakalarıyla gündem olduklarında susmayacaksınız. Partiniz yöneticileri cinsel istismar suçundan tutuklandığında sağırları oynamayacaksınız. Aksi takdirde, konu kadın olduğunda, şiddet olduğunda ne söylerseniz söyleyin samimiyetiniz sorgulanır. Ülkemizde ve dünyada, mağduriyete uğramış, adaletsizliğe maruz kalmış, hele hele şiddet görmüş tek bir kadın kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.