Kadın düşmanı CHP'li

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Yakın dönemde Didim, Maltepe, Ümraniye, Pendik, Avcılar, Esenler ve Konya’da yaşanan taciz, tecavüz ve darp rezaletleriyle kadına yönelik şiddet tablosunun her geçen gün daha vahim bir hal aldığı CHP’de, bu defa Mersin’den bir kadına şiddet haberi geldi. CHP Mersin Gençlik Kolları İşsizlikten ve Genç Emekten Sorumlu Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi İzzet Kırılmaz’ın, eski kız arkadaşı P.Ö’yü ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

6284’ten uzaklaştırma

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının 06/07/2022 tarih, 2022/42955 soruşturma sayılı üst yazısı sonrası Mersin 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada, Kırılmaz hakkında İstanbul Sözleşmesi’nin gereği olarak hazırlanan 6284 sayılı yasa kapsamında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Mahkemenin kararı, her fırsatta kadın haklarından dem vuran ve hazırladıkları anayasa taslağına “Kadına şiddetten hüküm giyen milletvekili olamaz” maddesi ekleyen CHP’li yöneticilerin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca, Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu halde mesaisini parti çalışmalarında harcayan ve sık sık Meclis’te salı günü düzenlenen CHP Grup toplantılarına katılan Kırılmaz, hakkında verilen uzaklaştırma kararı sonrası Kılıçdaroğlu’nun açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Yemek masasında şırınga

Öte yandan, gazetemizin ulaştığı ve sevgilisi P.Ö.’yü darp ettiği gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı verilen CHP MKYK Üyesi İzzet Kırılmaz’ın da yer aldığı bir fotoğraf karesinde, rakı bardağının yanında bir enjektörün olduğu görüldü. Sürekli uyuşturucu ile gündeme gelen Mersin gibi bir ilde, rakı kadehlerinin yanında bir enjektörün bulunması soru işaretlerine sebeb oldu.