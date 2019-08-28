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Kadın cinayetlerinin panzehiri aile danışmanlığı

Gün geçmiyor ki, bir ilimizden kadın cinayeti haberi gelmesin. Maddi zorluklar, nafaka ve benzeri problemlerden dolayı toplumumuzu ayakta tutan aile kurumu kadın cinayetleriyle her geçen gün biraz daha yara alıyor. Toplumda derin bir tramvaya yol açan kadın cinayetlerinin önüne geçmek ise mümkün.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:31
Kadın cinayetlerinin panzehiri aile danışmanlığı

Bu konuda uzun yıllardır çalışma yürüten Güngören Belediyesi, bünyesinde kurduğu Aile Danışma Merkezi (ADM) ile çiftlere destek oluyor. 2006 yılında Güngörenlilere kapılarını açan ADM, ailelerin refah ve mutluluğunun arttırılması konusunda eğitim ve psikolojik destek hizmeti de veriyor. Bu eğitimler arasında, boşanma öncesi ve sonrasında danışmanlık, anne ve babalar için madde bağımlılığı eğitimi, stres ve öfke kontrolü gibi eğitimler yer alıyor. Sağlıklı toplumun temeli mutlu aileler ilkesinden hareketle, uzman psikologlar eşliğinde bireysel ve grup terapisi hizmetinin yanında ADM'lerde ayrıca her çarşamba yıl boyu seminerler de veriliyor.

EVLİLİK CHECK-UP'I YATIRIN

Güngören Belediyesi Aile Danışman Merkezi psikologlarından Birsen Korkmaz, çiftlerin evlenmeden önce mutlaka belediyelerin ücretsiz hizmet veren Aile Danışma Merkezleri'nde terapi hizmeti alması gerektiğini söyledi. Çiftlerden evlenmeden önce istenenler listesine evlilik check-up'ının da dahil edilmesi gerektiğini belirten Psikolog Korkmaz, "Evlilik kararı alan çiftlerin ADM'lere gelip en az 4 saat ücretsiz hizmet almaları gerekir. Böylece çiftlerin evliliğe hazır mı, evlilikte yaşayacakları problemleri nasıl çözecekler, maddi zorluk, işsizlik ve hastalık gibi durumda nasıl çözüm üretecekler gibi sorulara yanıt bulmalarını sağlıyoruz. Böylece ileri de meydana gelebilecek problemleri önceden tespit edip, çözüm yollarını buluyoruz. Bu yüzden çiftlerin evlenmeden önce evlilik check-upı yaptırmaları çok önemli" diye konuştu.

İSTANBUL'DA 65 ADM VAR

İstanbul'da toplam 65 Aile Danışma Merkezi bulunduğunu belirten Psikolog Kormaz, bunlardan birinin de Güngören Belediyesi bünyesinde hizmet verdiğini söyledi. Merkezde toplam üç psikoloğun ailelere destek olduğunu belirten Korkmaz, ayrıca çocuklara da psikolojik destek ve eğitim verdiklerinin altını çizdi. Evliliğin ilk beş yılının çok önemli olduğunu belirten Korkmaz, evlilik check-upıyla bu sürenin sağlıklı geçirilmesinin sağlanabileceği, olası aile içi şiddet ve hiç istenmeyen kadın cinayetlerinin de önüne geçilebileceğini dile getirdi.

5 BİN AİLEYE PSİKOLOJİK DESTEK

Güngören Belediyesi son 5 yılda 5 binden fazla aileye psikolojik ve çift terapisi desteği verdi. Ayrıca anne-baba ve evlilik okulu ile çiftlerin daha sağlıklı yuva kurmalarına yardımcı olundu. Bu kapsamda 12 kez anne-baba okulu, 6 kez de evlilik okuluyla çiftlerin aile kurumuna daha sağlam adım atmaları sağlandı. Kadın cinayetlerinin önlenmesi, aile içi şiddetin son bulması için ADM'lerden daha fazla kişinin hizmet alması için Güngören Belediyesi, sokak sokak, ev ev dolaşarak aileleri bu konuda bilgilendiriyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:31
  1. İstanbul
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