Kadın cinayetlerini neden önleyemiyoruz?

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara Türkiye'nin kanayan yarası 'Kadın cinayetlerini' sordu.

Kadın cinayetlerini neden engelleyemiyoruz?

Ülkemizde kadına yönelik şiddet ve cinayet haberleri her geçen gün yurdun dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Peki artarak devam eden kadına yönelik şiddet ve cinayetleri neden engelleyemiyoruz? Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara işte bu soruyu yöneltti.

Mikrofon uzattığımız hemen herkesin kendince fikir ve görüşleri vardı. Onlardan eğitimsizlik, devlet tarafından caydırıcı kanunların koyulamaması gibi cevaplar aldık. Mikrofon uzattığımız bir kişi de dini yaşantıdan uzaklaşmış bir topluluk olduğumuzu belirterek şunları söyledi:

" İnsan tarafından koyulmuş yasalar da boşlukların olmasını normal görüyorum. Dinsel yasalar bence açık ve net ortada. İslam Dini'ni tam anlamıyla yaşadığımız sürece şiddetin azalacağını düşünüyorum."

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