0553 313 94 23

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için 440 topuklu ayakkabıyı duvara astı

Grafik Tasarım Sanatçısı Vahit Tuna, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısını, Kabataş'ta bir kahve zincirinin sanat platformu olarak kullandığı bina duvarına astı.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:15
Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için 440 topuklu ayakkabıyı duvara astı

Grafik Tasarım Sanatçısı Vahit Tuna, kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısını, Kabataş'ta bir kahve zincirinin sanat platformu olarak kullandığı bina duvarına astı.

440 topuklu ayakkabıyı duvara asıp, kadına şiddete tepki gösterdi

Grafik Tasarım Sanatçısı Vahit Tuna, kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısını, Kabataş'ta bir kahve zincirinin sanat platformu olarak kullandığı bina duvarına astı.

Yanköşe isimli sanat mekanında 2 duvardan oluşan bölümde, "İsimsiz" adlı sergisiyle kadına şiddete dikkat çekmek için 440 topuklu kadın ayakkabısını sergilediğini söyleyen Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mekanın iki yıldır 3 sergiye daha ev sahipliği yaptığını ve her çalışmanın 6 ay kaldığını aktardı.

Tuna, 2018'de 440 kadının erkekler tarafından öldürülmesinin büyük bir acı olduğunu dile getirerek, "Son yıllarda artan kadına şiddet olayına dikkat çekmek için farklı işler üretiyordum. Dolayısıyla mekanın çok işlek bir caddede olması her türlü insanın gözü önünde yer alması nedeniyle, kadın cinayetleri konusu duvara taşımak istedim." ifadelerini kullandı.

Kadın cinayetleriyle ilgilenen derneklerce ulaşılabilen bir rakamın 440 olduğunu sözlerine ekleyen Tuna, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle kadınların topuklu ayakkabılarını orada gösterip, insanların konuyla ilgili düşünmelerini ve biraz da konuya dikkat çekmek için bu bir çalışmayı gerçekleştirdim. Kadın cinayetlerinin artmasındaki en büyük etken, ceza sistemiyle çok ilgili bir durumdur. Bu konuda hiçbir şekilde cezai indirimin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Caydırıcılık konusu en baştaki temel etken olması gerekiyor, daha sonra da sosyal ve ekonomik taraflarına bakmak ve önlemler almak, küçük yaştan itibaren kadın cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak tavırların olması ve aile içerisinde de yer alması çok önemli bir durumdur."

"Cinsiyet eşitsizliğini öncelikle ortadan kaldırmak gerekiyor"

Vahit Tuna, kadına karşı şiddettin artmasında ve cinayetlerin sıkça gündeme gelmesindeki en büyük etkenin toplumsal yapılardan kaynaklandığını anımsatarak, "Erkeklerin bu kadar çok yüceltildiği veya çok fazla el üstünde tutulduğu bir toplumda, erkekler kendilerinde fazlaca güç görüyorlar. O yüzden cinsiyet eşitsizliğini öncelikle ortadan kaldırmak gerekiyor. Kadına şiddet olayları sadece ülkemizde değil, dünyada da kadın şiddetiyle ilgili durumun çok kötü olduğunu, hatta bizden çok daha kötü ülkeler olduğunu görebiliyoruz." diye konuştu.

"Kadınkırım"

Birleşmiş Milletler'in (BM) kadına şiddet vakasını "Kadınkırım" yani "Kadın Soykırımı" olarak tanımladığını söyleyen Tuna, şunları söyledi:

"Umarım kadın cinayetleri, zaman içerisinde kendini unutturacak şekilde azalır, kaybolur gider ve şiddet olaylarını utanç olarak görmeyecek hale geliriz. Bir sanat projesi olarak gündeme gelen kadın ayakkabılarından oluşan platformunda farklı nesneler de olabilirdi elbette ama topuklu kadın ayakkabılarını tercih etmemdeki en büyük sebep, erkeklerin kadınlardaki topuklu ayakkabı veya onların kazandırdığı statüden ve bir çok şeyden rahatsız olduklarını bildiğim için erkekleri rahatsız etmek istedim. Yani buradan baktığımız zaman ayakkabıyı, kadının özgürlük alanı olarak işaretliyorum."

"Ölenlerin ev kapısına ayakkabılarının konulması, çıkış noktam oldu"

Ayakkabıların, kadın-erkek farketmeksizin insanın en ilkel aracı olması ve onunla dışarıda korkusuzca yürüyebilmesi nedeniyle önemli bir sembol olduğuna işaret eden Tuna, şunları kaydetti:

"Ayrıca öğrencilik yıllarımda İstanbul'da gördüğüm bir adet olan, ölen kişilerin vefatı sonrasında evlerin kapısı önüne ayakkabılarının konulması da bu tepkimi hayata geçirmekte çok etkilendiğim bir çıkış noktası oldu. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için öncelikle cezai indirimlerin hiçbir şekilde olmaması gerektiğini düşünüyor ve talep ediyorum. Cezai indirimler, kadın cinayetleri noktasında çokça cesaretlendirme durumunu gündeme getirebiliyor. Kadın cinayetini gerçekleştiren şahıslar için en ağır cezaların getirilmesi gerekiyor. Umarım insanlığa ait olan kadın cinayetleri utancını artık silip, tarihe gömebiliriz."

"İsimsiz" adlı sergi, Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi'nde 20 Mart'a kadar sanatseverlerin ve İstanbulluların beğenisine sunulacak.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:15
  1. İstanbul
  2. Grafik Tasarım Sanatçısı Vahit Tuna
  3. kadın cinayetleri
  4. Kadına şiddet
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükbaş hayvanların ölümü karşısında mahalleli şaşkın
    1. Büyükbaş hayvanların ölümü karşısında..
    2. Bir isim daha AK Parti'den ihraç..
    3. Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu
    4. 'Facebook İstasyon' İstanbul'da açıldı
    5. Başkan Güder, asfalt çalışmalarını..
    6. Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası..
    7. Büyükşehir zabıtasından kantinlere..
    8. İETT Genel Müdürlüğüne Hamdi Alper..
    9. Tosya’da Suluca ve Çifter köylerine..
    10. Bayanlara ’Aile Planlaması’ anlatıldı
    11. "Özbekistan Türk Konseyine katılma..
    12. Sanatçılardan oturma eylemi yapan..
    13. 4 kişiye umut olacak organlar hava..
    14. Akıllı İmalat ve Hizmet Sistemleri..
    15. Ege’de 3 düzensiz göçmen botu yakalandı
    16. III. Uluslararası Osmanlı..
    17. Ürdün'den BMGK'ye Netanyahu'nun..
    18. Başkan Söğüt: “Talep ve önerileriniz..
    19. DTSO Başkanı Kaya, Sur esnafıyla bir..
    20. Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen..
    21. Hamamyolu’nda ’Çay’ referandumu başladı
    22. Başkan Atay, Çeştepe Cemevi’nde aşure..
    23. Mustafa Cengiz: "Kulüpler Birliği..
    24. Türkiye'den Kosovalı işitme engelli..
    25. ESO’dan ihracatı arttıracak hamle
    26. İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı..
    27. Çavuşoğlu kararı açıkladı! Bir ülke..
    28. Bodrum'da rezidans ve villa..
    29. Johnson'dan Kraliçe'ye yalan söylediği..
    30. Karamürsel köy yollarına kış bakımı
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı