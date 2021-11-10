Kadın çiftçiler kadın vekilden süt sağım makinesi istedi

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve beraberindekiler, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Efdal Gülcü, Belediye Başkan Yardımcısı Baki Parlak, belediye personeli ve kadın kolları ile Oltu’nun Dümbüllü Deresi'nde bulunan grup köylerden Obayayla, Çayüstü, Nügürcük ve Çatak köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köylülerin genel sıkıntılarına kulak veren AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, pandemiden dolayı sık sık gelemediklerini belirterek bütün sorunların en kısa zamanda çözeceğini söyledi. Köyde yaşayan kadınlarla sohbet eden AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, kadınların isteği olan süt sağma makinası sözünü verdi.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'ya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden köylüler, meralara hayvanlar için su kurunu talebinde bulundu.