  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kadın çiftçiler kadın vekilden süt sağım makinesi istedi
Kadın - Aile

Kadın çiftçiler kadın vekilden süt sağım makinesi istedi

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Oltu’nun Dümbüllü Deresi'ndenki grup köylerini ziyaret ederek köy sakinlerinin dert ve sıkıntılarını dinledi, kadın çiftçiler kendisinden süt sağma makinesi istedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 11:14:00 -
Kadın çiftçiler kadın vekilden süt sağım makinesi istedi

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve beraberindekiler, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Efdal Gülcü, Belediye Başkan Yardımcısı Baki Parlak, belediye personeli ve kadın kolları ile Oltu’nun Dümbüllü Deresi'nde bulunan grup köylerden Obayayla, Çayüstü, Nügürcük ve Çatak köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köylülerin genel sıkıntılarına kulak veren AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, pandemiden dolayı sık sık gelemediklerini belirterek bütün sorunların en kısa zamanda çözeceğini söyledi. Köyde yaşayan kadınlarla sohbet eden AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, kadınların isteği olan süt sağma makinası sözünü verdi.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'ya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden köylüler, meralara hayvanlar için su kurunu talebinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı'dan TOGG'a büyük terbiyesizlik!
Medya

Fatih Altaylı'dan TOGG'a büyük terbiyesizlik!

TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş'ın ağırladığı Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ziyaretini köşesine taşıdı. Ağırlandığı yere ilişkin yazısında h..
Düşmana korku veren açıklamayı yaptılar: Ordumuzu TSK'ya...
Dünya

Düşmana korku veren açıklamayı yaptılar: Ordumuzu TSK'ya...

Karabağ'daki zaferin 1'inci yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, "Ordumuzu TSK modeline geçirme kar..
Binali Yıldırım'dan asgari ücret çıkışı
Siyaset

Binali Yıldırım'dan asgari ücret çıkışı

Koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri nedeniyle vatandaşın alım gücünün düştüğünü vurgulayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay