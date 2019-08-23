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Kadın çiftçi hibe desteği ile başladı, şimdi çiftlik kurdu

Aksaray’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında 32 koyun ve 2 koç alan genç çiftçi kadın, 1 yıl içerisinde kendisine çiftlik kurdu.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:12
Kadın çiftçi hibe desteği ile başladı, şimdi çiftlik kurdu

Aksaray’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında 32 koyun ve 2 koç alan genç çiftçi kadın, 1 yıl içerisinde kendisine çiftlik kurdu.


Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı projeler çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Çeşitli projelerle çiftçilere hibe desteği sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, hem üretime katkı sağlıyor hem de köyde yaşayan bireyleri iş sahibi yapıyor. Aksaray’da da Tarım ve Orman Bakanlığının 3 yıl önce başlattığı ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında 32 koyun ve 2 koç alan 21 yaşındaki Gamze Akyol, 1 yıl içerisinde üretime geçerek kendine köyünde çiftlik kurdu. Aksaray’ın merkeze bağlı Elmacık köyünde ev hanımı olarak yaşayan 1 çocuk annesi Gamze Akyol, her gün hayvanları ile ilgilenerek tüm bakım ve besleme işlerini kendi yürütüyor.


Devletin verdiği hibe desteği ile kedi işinin patronu olduğunu ifade eden Gamze Akyol, “Tarım ve Orman Bakanlığından bunları aldık. Bunu almada önce ilk başta başvurduk 2-3 kere. 3’üncüde bize de çıktı. 32 koyun 2 koç çıktı. Önce hiçbir şey yoktu, küçükbaş, büyükbaş hayvanımız yoktu. Şimdi bunu aldık çoğaltıyoruz. Bunları alalı 1 yıl oldu. Şu anda kendimize çiftlik kurduk. Önceden ev hanımıydım. Şimdi bu çıkıncı artık ben bunlarla uğraşıyorum. Çoğalttım, daha da çoğaltacağım. Kendi işimin patronu oldum. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Önceden ev hanımıyken şimdi kendi işimin patronu oldum. Devletimizin desteği ile çiftlik kurdum, bizi iş sahibi yaptılar, kendi işimizin patronu yaptılar. Herkese teşekkür ederim” dedi.


Proje ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ise amaçlarının çiftçileri doğdukları yerde doyurmak olduğunu belirterek, “Bakanlığımızın uygulamaya koyduğu ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında ilimizde son 3 yılda 563 çiftçimize proje kapsamında hibe desteği ödemesi yaptık. Toplam ödediğimiz hibe miktarı 16 milyon 890 bin TL olup 2018 yılında 197 çiftçimize hibe desteği ödemesi yaptık. Bu çiftçimize de 32 koyun 2 koç verdik. Çiftçimiz bu hayvanlarla kendi işinin patronu oldu ve şu anda üretime geçti. Amacımız çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak, kırsalda alternatif gelir kaynakları oluşturarak üretimlere katkı sağlamak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:12
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