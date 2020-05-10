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Kadın astsubaylardan şehit annesine Anneler Günü ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-05-10 09:49:31 -
Kadın astsubaylardan şehit annesine Anneler Günü ziyareti

MALATYA (AA) - Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar, Anneler Günü dolayısıyla şehit annesini ziyaret edip, çiçek verdi ve Anneler Günü'nü kutladı.

Jandarma ekipleri, şehit annelerini bu özel günde yalnız bırakmamak için harekete geçti. Kadın astsubaylar 2010'da Hakkari'deki terör saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Özbulut'un annesi Kezban Özbulut'un Battalgazi ilçesi Kemerköprü Mahallesi'ndeki evine gitmek için yola çıktı.

Şehit annesini ziyaret eden kadın astsubaylar, Kezban Özbulut'a çiçek vererek Anneler Günü'nü kutladı.

Kezban Özbulut ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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