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Kadın astsubaylardan sağlık personelinin kızına sürpriz doğum günü

2020-04-23 16:56:12 -
Kadın astsubaylardan sağlık personelinin kızına sürpriz doğum günü

MALATYA (AA) - Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar, sağlık personelinin kızına doğum günü sürprizi yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle kızının doğum gününü kutlayamayan sağlık personeli Leyla Bostancıoğlu, kızı Öyküm'e pasta alamadığını Vefa Sosyal Destek Grubu'na bildirdi. Durumu öğrenen Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar, annenin isteğini geri çevirmedi.

Kadın astsubaylar, mumları yanan pasta ile 18 yaşına giren Öyküm'ün Akçadağ ilçesi Sahilköy Mahallesi'ndeki evine giderek doğum gününü kutladı.

Jandarma ekipleri tarafından doğum günü kutlanan 18 yaşındaki Öyküm Bostancıoğlu, sürpriz karşısında sevindiğini belirtti. Doğum günü sürprizini hiç beklemediğini ve çok şaşırdığını aktaran Bostancıoğlu, "Teşekkür ediyorum. Küçüklüğümden bu yana askerlere karşı bir sevgi vardı içimde ve bu daha da arttı." diye konuştu.

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