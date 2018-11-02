Kadim şehir her alanda altın çağını yaşıyor

Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ilin dört bir sathında yapılan çalışmalarda, köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon hattı değişti, yeni arıtma tesisleri ve su depoları inşa edildi.

Sekmen, “Büyükşehir, şehrin altyapısını tabiri yerindeyse baştan aşağı değiştiriyor” dedi. Çalışmaları sayısal verilerle aktaran Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “ESKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla ilçe ve mahallelerde 1692.3 kilometre içme suyu, 792 bin 257 metre kanal çalışması yaptık. İlçelerde 83 yeni su deposu yapılırken, 205 deponun da bakım ve onarımı gerçekleşti. Yine ilgili daire başkanlığımız 116 fosseptik çalışmasını da tamamladı. Plan Proje Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı olarak ilçe ve mahallelerde 1189.5 kilometre içme suyu, 878 bin 174 metre de kanalizasyon hattı döşedi. İlimizde Aşkale ve Horasan’ın içme suyu arıtma tesisi inşaatları devam ediyor. Oltu İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin proje çalışmaları ve ihale hazırlıkları sürüyor. Tekman Doğal Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı tamamlandı. 41 deponun yapımı gerçekleşirken, 151 fosseptik çalışmasını bu dönemde tamamlayan İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ayrıca, 29 bin 164 içme suyu, 18 bin 927 kanalizasyon arızasını giderdi.

Türkiye’nin en başarılı Belediye Başkanı: Mehmet Sekmen

Yerelde 3 kez Türkiye şampiyonu oldu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, üçüncü kez yerel yönetimde Türkiye birincisi oldu. İmar Yapı Derneği’nin (İMYAD) 2017 yılı için “Rakamlar düzelmeden şehirler düzelmez” sloganıyla başlattığı ve otuz büyükşehir belediyesine yönelik gerçekleştirilen bütçe kullanım performanslarının resmi verileri açıklandı. Buna göre 30 Büyükşehir Belediyesi arasında en çok yatırımı yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi yüzde 67.18 oran ve 380 puanla Türkiye birincisi oldu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yeni Akit Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “Nasıl ki, 3 yılda 3 kupa elde ederek Süper Lig’e çıktıysak işte bu güzel başarının ölçeğinde 3 yılda 3 kez yerel yönetimde de Türkiye Şampiyonu olduk” değerlendirmesinde bulundu. Başkan Sekmen, “Dadaşlardan aldığımız destek ve duayla Anadolu’nun zirve kentine hep ilkleri yaşadık. Hizmet aşk ve şevkimiz ilk günkü heyecanla artarak devam ediyor. Bizlere bu ödülü layık gören herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Otuz Büyükşehir Belediyesi arasında birinci olmak kolay değil. Yatırım performansları ve yeni kaynaklar bulma performansı, tahsilat performansı, personel giderleri performansı ve harcama performansı dikkate alınarak kesin hesaplar incelenip söz konusu sonuca varıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 2015’te birinci oldu. 2016’da da bu başarıyı ikinci kez elde ettik. Ve 2017’de yine Türkiye şampiyonu olduk. Bütçemizin yüzde 67.18’ini şehrimizin inşa ve ihyası için yatırımlara ayırarak bu başarıya ulaştık. Erzurum Büyükşehir Belediyesi güçlü ekibi sayesinde üçüncü kez Türkiye’nin en başarılı yerel yönetimi seçildi. Bu başarı sadece Büyükşehir’in değil Erzurum’un da başarısıdır.”

Arızalara anında müdahale

Şehir merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Sekmen, “Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz kent merkezinde 58 bin 473 metre içme suyu hattı, 90 bin 642 metre de kanalizasyon hattı döşedi. Ekiplerimiz 4.5 yılda şehir merkezinde 83 bin 201 arızaya da anında müdahale ederek, vatandaşlarımızın sıkıntılarını giderdi” şeklinde kaydını düştü.

Dadaşlar diyarı şimdi başka bir güzel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, turizm ve ticaret şehri Erzurum’u ışıl ışıl aydınlattı. “Yol ve ışık bir şehrin medeniyet göstergesidir” diyerek kenti ışıl ışıl bir şehre dönüştüren Erzurum Büyükşehir Belediyesi, olimpiyat kentinin adeta çehresini değiştirdi. Şehrin bütün giriş ve çıkış noktaları, cadde ve sokaklar, ana ve ara arterler, prestij caddeleri, bulvarlar, kavşaklar, tarihi mekanlar, kentsel estetiğe renk katan özel ışık tasarımlarıyla adeta canlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçeleri, dekoratif LED aydınlatma, ağaç aydınlatmaları ve LED armatürlerle ışıl ışıl bir hale getirdi. Yaptığı çalışmalarla kentin görünüme yeni bir çehre katan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki belediyecilik anlayışına da farklı bir perspektif kazandırdı.

Büyükşehir, Olur’un çehresini değiştirdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, “Prestij Cadde Projesi” ile şehrin yerleşim yerlerini turizm ilçelerine dönüştürüyor. Büyükşehir’in mimar ve mühendisleri, Olur ilçesinde de yine harika bir çalışmaya daha imza attı. Olur’un ilçe merkezindeki binalar geleneksel mimari özellikleri kapsamında yenilendi. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarında tarihi dokuya uyan geleneksel ahşap malzeme kullanıldı. En yüksek kalitedeki, kış şartlarına uygun yapı malzemelerinin kullanıldığı cephe sağlıklaştırmada, cadde ve binalar 3 boyutlu lazer tarayıcı ile sayısallaştırılıp, modern tasarımla şekillendirildi. Tarihi dokuya uygun ve geleneksel mimari özellikleri baz alınarak yapılan kentsel tasarımda, ilçedeki yapılar adeta turistik nitelikte bir görünüm kazandı.

Kırsala da 24 saat hizmet gidiyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kırsalda da gece gündüz demeden yol yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü diğer ilçelerde olduğu gibi Karaçoban’da da etkili bir çalışmaya imza attı. Karaçoban Binpınar ve Erenler’de grup yolu oluşturan ekipler, söz konusu bölgede bitümlü sıcak karışım asfalt serimi yaptı. Binpınar ve Erenler Mahallesi Sakinleri, “Başkanımız Mehmet Sekmen, ilçemizde altyapı çalışmalarının yanı sıra yol problemimizi de çözdü. Özellikle kış mevsiminde ulaşım zorlu ve meşakkatli sağlanıyordu. Şimdi oluşturulan grup yoluyla ilçe merkezi ve diğer köylere daha kolay bir ulaşım imkânına sahip olduk” dedi.

Erzurum Türkiye’de diğer belediyelere de rol modeli oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin önemli enerji yatırımlarından biri olan Güneş Enerji Santralleri’nde (GES) sona yaklaşıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in direktif ve öngörüleriyle hazırlanan ve yapımı süren GES’ler tamamlandığında Büyükşehir Belediyesi tüketim yaptığı elektriği kendi ürettiği santrallerden kullanacak. Başkan Mehmet Sekmen, “Yılın büyük bir bölümü güneş alan şehrimizde ‘GES’ler muhakkak olmalı’ diyerek kendi elektriğimizi üretmek için ilimize Güneş Enerji Santralleri inşa ettik” dedi. GES’in teknik detaylarını da anlatan Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Fen İşleri Daire Başkanlığı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü’müz tarafından Aziziye ilçemizin Ilıca Mahallesi Dağlar mevkiinde 2,4 MW (Megawatt) Yakutiye ilçemizin Yerlisu Mahallesi Susuzlar mevkiinde inşa ettiğimiz 2,5 MW gücündeki Güneş Enerji Santralleri’mizin yapımı sürüyor. GES’lerimiz yıl sonunda tamamlanmış olacak. Toplamda 4,9 MWe (Megawatt enerji) olarak projelendirilen bu santraller üretime geçtiğinde güneş panellerine güneş ışınları doğru açıda ve yoğunlukta geldiği zaman maksimum üretilen güçle 5,88 MWp (Megawatt peak) güneş enerjisinden elektrik üretilebilecek.”

"Erzurum modern bir kent hüviyetine kavuştu"

Başkan Mehmet Sekmen, şehirde hayata geçen yatırımlarla Erzurum’un modern bir kent hüviyetine kavuştuğunu bildirdi. Sekmen, şöyle devam etti: “Şehit Yunus Arda Bilgi Evi’nde bayanlar için çok amaçlı salonlar, atölyeler, kütüphane, bilgisayar odaları, taziye evi, kapalı otopark, havuz ve birçok sosyal donatı alanı bulunuyor. Aziziye ilçemizde aynı zamanda bir kültür merkezi görevini yerine getirecek olan bilgi evimiz, ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun. Erzurum, her geçen gün değişerek modern şehir haline geliyor.” Konuşmaların ardından, Başkan Sekmen, şehidin kardeşi Yavuz Arda ve yakınları, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Gazeteci-Yazar Hakan Çelik ve mahalle sakinleriyle açılış kurdelesini kesti.