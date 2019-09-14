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Kadim Aşiretler Fedarasyonu Genel Başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Acılı anaların gözyaşlarının dinmesi için önderlik yapın

Bünyesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 154 aşireti bulunduran Kadim Aşiretler Fedarasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan, yeniakit.com.tr’ye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarğlu’na seslenen Aslan, “154 aşireti bünyesinde bulunduran federasyonun başkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum: acılı anaların gözyaşlarının dinmesi için önderlik yapın.” dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 15:09
Kadim Aşiretler Fedarasyonu Genel Başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Acılı anaların gözyaşlarının dinmesi için önderlik yapın

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan, HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten annelerin oturma eylemine ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Artık anneler evlatlarını dağlara göndermek istemiyor”

Günlerdir devam eden acılı ailelerin büyük acısını paylaştıklarını ve onları sonuna kadar desteklediklerini belirten Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan, “Aşiretler olarak uzun zamandır annelerin böyle bir eylem yapması gerektiğini söylüyoruz. Geç kalınmış bir eylem fakat yerinde ve doğru bir eylemdir. Eylemlerini sürdüren fedakar annelerimizin arşa yükselen feryatları ve yürekleri inleten göz yaşları aslında uzun yıllardır bu vatanın aynı kahrı ve aynı çileyi çekmiş bütün annelerinin feryadıdır. Artık anneler evlatlarını dağlara göndermek istemiyor, evlatlarına kavuşmak istiyorlar, bu sese kulak verilmeli, hiçbir güç annelerin iradesine karşı koyamaz ve koymamalı. Bir evlat kolay yetişmiyor. Bugün gelinen noktada kimi mezar başında evlat, eş ve baba acısı çekiyor, kimi de dağda bayırda evladının akıbetini arıyor. Binlerce okumuş, yarın doktor, öğretmen veya savcı olabilecek gençler yeşermeden öldü ve öldürüldü.” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürt halkı için çok şey yaptı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Rasim Aslan, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanım; biliyoruz ki bu bölge halkının üzerinde emeğiniz çoktur. Kürt halkı için çok şey yaptınız. Ancak yüce dinimiz İslam’da, sorumluluk ve yükümlülük devleti yönetenlere aittir. Yapılan hata ve kusurların telafisi ancak yönetenlerin insiyatifi ile mümkün olabilir. Demokrasimizi, insan hak ve hukukunu yeniden tesis edecek bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Lakin inançlı, milletine ve devletine bağlı Kürt halkı, görüşlerini istismar edecek farklı ideolojilerin insafına terk edilmemelidir. Kürt halkının manevi değerleri ile kültürel haklarını bir arada tutacak bölge alimleri, aşiret reisleri ve kanaat önderlerinin fikir ve düşüncelerine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Federasyon genel merkezimizin bünyesinde bulunan bütün aşiretleri temsilen bu çağrımızı yapıyoruz.”

“Her kimin çocuğu varsa bu anaların yanında yer almalıdır”

Rasim Aslan, “Anneler bir gerçeği haykırıyorlar ve bütün topluma ‘Artık yeter, Edi Bese’ diyorlar. Doğu ve Güneydoğu komple aşiret bölgesidir. Benim de bir vicdanım. benim de çocuğum var. Biz aşiretler olarak bu acılı analarımızın yanında olmayacağız da kimlerin yanında olacağız. AK Partili, CHP’li HDP’li farketmez, her kimin çocuğu varsa bu anaların yanında yer almalıdır.” dedi.

“Sayın Kılıçdaroğlu, sorunun çözümünde liderlik yapmalıdır”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslenen Kadim Aşiretler Fedarasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan, şunları söyledi:

“Bütün siyasi liderlerin bizlere kulak vermelerini bekliyoruz. Biz 154 aşireti temsilen oturma eylemini sürdüren analarımızın yanında yer aldık. Öncelikle siyasi parti liderleri bu oturma eylemi için en önde olmalılar, önderlik yapmalılar. Hangi liderin çocuğu dağa kaçırılsa vicdanı sızlamaz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncelikle bu işin en önünde olması lazım. Federasyon başkanı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunuyorum. Bütün liderlere siz öncülük edin ve bu anaların gözyaşlarının dinmesi için önderlik yapın. Siyaseti bir kenara bırakın ve lütfen kanayan bu yaranın kapanmasına destek olun. Siyasi liderlerin öncülüğünde toplum tarafından öyle bir şey yapılsın ki, mutlaka bu anneler evlatlarına kavuşsun. Sayın Kılıçdaroğlu, sorunun çözümünde liderlik yapmalıdır.”

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 15:09
  1. Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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  • HaticeHatice11 dk önce
    Kim bundan meded umuyorsa onda akil yok derim onu kim dinleyecek pkk mi fto mu abd mi israil mi ab mi soyleyin kim dinleyecek kendisi bir kukla zaten
  • MücahitMücahit21 dk önce
    CHP kimli bu çağrıyı yapıyorsunZavallı CHP

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