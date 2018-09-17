Kadıköy'deki vale cinayetinde 2 kişiye müebbet hapis istemi

Kadıköy’de 2 kişinin hayatını kaybettiği vale cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. 5 kişinin şüpheli olduğu iddianamede, olaydan sonra açığa alınan emniyet amiri ile vale arasında tartışma çıktığı, şüpheli Hakan Ekşi’nin, ‘sık ulan’ demesi üzerine silahın ateşlendiği anlatıldı.

Kadıköy’de 2 kişinin hayatını kaybettiği vale cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 5 kişi şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, 6 Ocak 2018 tarihinde Adnan Ayhan ve maktül Murat Oğuzorhan’ın aralarında bulunduğu 6 kişilik bir grubun E.İ. isimli kadının doğum günü için bir restoranda buluştukları anlatıldı. Yemekte alkol aldıkları ve pasta kesildiği belirtilirken, bir süre sonra Adnan Ayhan’ın misafiri G.T.’yi yolcu etmek için masadan kalktığı ve birlikte dışarı çıktıkları belirtildi.

VALELERDEN BİRİNE KAFA ATTI

Tanık G.T.’nin aracını Adnan Ayhan’ın valeden istediği, aracın gelmesinin geciktiği ve müşteki şüpheli Adnan Ayhan ile valeler arasında tartışma çıktığı anlatılırken, sesleri duyan maktül Murat Oğuzorhan’ın dışarıya çıktığı, Murat’ın da taraflarla tartışmaya girdiği ve valelerden birine kafa attığı, “siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz, adam olun” demesi üzerine olay yerine mekan sahipleri, garsonlar ve valelerin toplandığı kaydedildi.

Restoranda yemek yiyen müşteri maktül Emre Ağdaş’ın gürültüyü duyarak dışarı çıktığı, o kalabalığa şüphelilerden Hakan Ekşi ile Mehmet Halim Toprak’ın da katıldığı, şüpheli Hakan Ekşi’nin şüpheli Adnan Ayhan’a, ‘Sen nerenin polisisin?’ dediği ve şüpheli Murat Keleşoğlu’nun Adnan Ayhan’a, ‘Bunlarla uğraşamazsın, boşver ağabey’ dediği ve her ikisinin de aracına gidip bindikleri anlatıldı.

"SIK ULAN' DEDİ VE 10 EL ATEŞ ETTİ"

Keleşoğlu ve Ayhan’ın araçlarına bindikleri sırada hareket etmeden önce silah sesi duydukları, baktıklarında silahla ateş eden şahsın yanında şüpheli Hakan Ekşi’nin olduğu, silahla ateş edilmeden önce Hakan’ın, ‘sık ulan’ dediği, 8-10 el ateş ettikten sonra önde ateş eden, arkasında ise Hakan Ekşi’nin sahile doğru koştukları ve gözden kayboldukları belirtildi.

Silahla ateş edenin Mehmet Halim Toprak olduğunun tespit edildiği vurgulanırken, olayda vücuduna 4 kurşun isabet eden maktül Murat Oğuzorhan’ın olay yerinde öldüğü, maktül Emre Ağdaş’ın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Olaydan sonra şüpheli Hakan Ekşi’nin teslim olduğu, ateş eden Mehmet Halim Toprak’ın hala yakalanamadığı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

2 ŞÜPHELİYE MÜEBBET İSTEMİ

İddianamede, ateş eden firari şüpheli Mehmet Halim Toprak’ın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Tutuklu şüpheli Hakan Ekşi’nin "kasten öldürmeye azmettirme" ve "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan müebbet ve 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olaydan sonra açığa alınan emniyet amiri Adnan Ayhan, Mertcan Güven ve Murat Keleşoğlu’nun ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.