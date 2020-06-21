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Aktüel

Kadıköy'deki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 11:36:58 -
Kadıköy'deki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, olaya karıştığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece vatandaşların ihbarı üzerine Fenerbahçe Mahallesi Münir Nurettin Selçuk Caddesi Kalamış Atatürk Parkı'nda giden Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Serdar Y'nin park içerisinde koşan bir gruba ateş ettiğini gördü.

Polisin "Dur polis, ateş etme, silahını bırak." şeklindeki uyarısına rağmen silahını bırakmayan ve ateş etmeye devam ederek polise silah doğrultan şüpheli, etkisiz hale getirilmek için ayağından vuruldu.

Kavgada silahla yaralanan Serdar Y, Yaşar U, Berkay Y, Bülent B. ile Oğuz K. olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kavgaya taraf olan Osman B.G, Tamer G, Elgün Y, Aras Çeçenoğlu ve Ali İ. B, kurusukıdan bozma ruhsatsız tabancalarla yakalanarak gözaltına alındı.

Fenerbahçe lehine tezahürat yapan gruba Serdar Y. ve beraberindekilerin itiraz ederek sataşmaları sonucu tartışmanın başladığı ve kavgaya dönüştüğü öne sürüldü.

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