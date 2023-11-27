Kadıköy'deki hakem faciasına bir yorumda Savcı'dan... Dik âlâsı... Evirip çevirmeye gerek yok...

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Karagümrük maçında hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemi Hüseyin Göçek skandal bir karara imza attılar. Karagümrük’ün atağında Güven Yalçın’ın ortasında Samet Akaydın’ın topa net elle müdahalesi sonrası Karagümrüklü futbolcular ve teknik heyet penaltı beklerken, pozisyon uzun süre VAR incelemesi sonrası beklenen karar çıkmadı.AKİT TV’nin futbol klasiği Orta Saha programında konuşan Yeni Akit Gazetesi Spor Müdürü Hasan Emrah Savcı da yaptığı yorumda, “Evirip çevirmeye gerek yok, bu pozisyon net penaltı. Elin doğal konumla yada ayaktan teması söz konusu olmadığı halde VAR hakemi Hüseyin Göçek’in orta hakem Arda Kardeşler ile uzun süre ne konuştuğu mutlaka açıklanmalı. Bu pozisyon penaltının dik âlâsı” diye konuştu.Savcı ayrıca, bu tür pozisyonların MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç arasındaki krizin sonucu olduğunu da sözlerine ekledi.