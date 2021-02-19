Kadıköy'deki grev diğer belediyelere sıçradı! CHP'li belediyelerde işçiler eyleme başladı

Kadıköy Belediyesi işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyon oranında zam istedi ama belediye yönetimi enflasyonun yarısının altında kalan bir zam teklifi sundu. Grevin ardından Kadıköy sokaklarında çöp dağları oluşurken görüşmelerin ardından grev sona erdi. Ancak Kadıköy'ün ardından Ataşehir ve Kartal belediyelerinde de işçileri grev başlatma kararı aldı.

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesinin grev başladı ve çöpler sokaklarda kaldı. Dün yapılan görüşmeler sonrası Kadıköy'de grev sona ererken Kadıköy'ün ardından Ataşehir ve Kartal belediyelerinde de işçileri grev başlattı. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, "Kadıköy'de yaşanan grevin bir benzeri Ataşehir'de yaşanıyor. İşçiler grev kararı aldı ve Ataşehir Belediyesi'ne gelerek bunu bildirdiler. Grevden 6 iş günü önce sendikanın durumu iş verene bildirmesi gerekiyor ve bu yapıldı." dedi.

Kadıköy'de grev tamamlandı. 23 Şubat'ta Kartal'da grev tebliği yapılacak. Eğer Ataşehir Belediyesi Grev tebliğini tanımazsa işçiler 2 Mart'ta tamamen greve gidecekler. Kadıköy'de yaşanan manzara bu sefer Ataşehir'de karşımıza çıkacak.

İşçiler ekonomik ve idari maddelerde istenilen seviyeye gelinmesini istiyor. Tebliğ kararı belediye girişinde cama asılırken Ataşehir Belediyesi'nde buna karşı çakan bir kesim de var. Bu kesim işçilere sitem de etti aynı zamanda belediye önünde.

Tebliğde yer alan gerekli maddeler belediye tarafından yerine getirilmezse Ataşehir Belediyesi'nde de grev başlayacak.