  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HDP ile ittifak yapmadan AK Parti’yi yenemeyiz!

ABD’den İran’a beklenmedik ‘nükleer’ mesajı

Erdoğan'ın sinyallerini verdiği dönem başlıyor! Bu 4 kritere uyan il, normalleşecek

Murat Karayılan saklandığı mağaradan itiraf etti!

Meteoroloji, 33 kenti sarı kodla uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor!

19.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Kimseyi takmıyorlar! Boğaziçi 'Üniversite'si bu cesareti nereden alıyor?

Gizemli monoliti büyücüler yaptı diyerek yaktılar

Dörtlü çete koroya başladı

Somali'de Başkanlık Sarayı yakınlarında silahlı çatışma
Siyaset Kadıköy'deki grev diğer belediyelere sıçradı! CHP'li belediyelerde işçiler eyleme başladı
Siyaset

Kadıköy'deki grev diğer belediyelere sıçradı! CHP'li belediyelerde işçiler eyleme başladı

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde işçilerin aldığı grev kararı ilçede çöp dağları oluşmasına neden oldu. Kadıköy'deki grev sona ererken, bu kez yine CHP'li Ataşehir ve Kartal Belediyelerinde işçiler grev kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 14:35:00 -
Kadıköy'deki grev diğer belediyelere sıçradı! CHP'li belediyelerde işçiler eyleme başladı

Kadıköy Belediyesi işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyon oranında zam istedi ama belediye yönetimi enflasyonun yarısının altında kalan bir zam teklifi sundu. Grevin ardından Kadıköy sokaklarında çöp dağları oluşurken görüşmelerin ardından grev sona erdi. Ancak Kadıköy'ün ardından Ataşehir ve Kartal belediyelerinde de işçileri grev başlatma kararı aldı.

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesinin grev başladı ve çöpler sokaklarda kaldı. Dün yapılan görüşmeler sonrası Kadıköy'de grev sona ererken Kadıköy'ün ardından Ataşehir ve Kartal belediyelerinde de işçileri grev başlattı. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, "Kadıköy'de yaşanan grevin bir benzeri Ataşehir'de yaşanıyor. İşçiler grev kararı aldı ve Ataşehir Belediyesi'ne gelerek bunu bildirdiler. Grevden 6 iş günü önce sendikanın durumu iş verene bildirmesi gerekiyor ve bu yapıldı." dedi.

Kadıköy'de grev tamamlandı. 23 Şubat'ta Kartal'da grev tebliği yapılacak. Eğer Ataşehir Belediyesi Grev tebliğini tanımazsa işçiler 2 Mart'ta tamamen greve gidecekler. Kadıköy'de yaşanan manzara bu sefer Ataşehir'de karşımıza çıkacak.

İşçiler ekonomik ve idari maddelerde istenilen seviyeye gelinmesini istiyor. Tebliğ kararı belediye girişinde cama asılırken Ataşehir Belediyesi'nde buna karşı çakan bir kesim de var. Bu kesim işçilere sitem de etti aynı zamanda belediye önünde.

Tebliğde yer alan gerekli maddeler belediye tarafından yerine getirilmezse Ataşehir Belediyesi'nde de grev başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ALİ

chp belediye işcilerine 5500 tl vereceğini açıkladı ve anlaştı.Bu haberi yapabilirmisiniz.Akp hala 2900 tl ile işci maaşı veriyor
  • Yanıtla

Neron11

Yandaşlarına trilyonları akıtan bu belediyeler işçilerin maaşlarını ödemiyor
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
'Erdoğan Biden'ı azarladı'
Medya

'Erdoğan Biden'ı azarladı'

ABD'li Washington Post gazetesi, Gara'da 13 şehit verilmesinin ardından ABD'nin açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğ..
Kimseyi takmıyorlar! Boğaziçi 'Üniversite'si bu cesareti nereden alıyor?
Gündem

Kimseyi takmıyorlar! Boğaziçi 'Üniversite'si bu cesareti nereden alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan atadığı için rektör bahanesiyle ortalığı savaş alanına çeviren Boğaziçi Üniversitesi’ndeki klik, kendinden olmayan aka..
Hadi Özışık tarafından beddualarla hedef alınmıştı: Ayasofya Camisi Baş İmamı beddualara dua ile cevap verdi
Gündem

Hadi Özışık tarafından beddualarla hedef alınmıştı: Ayasofya Camisi Baş İmamı beddualara dua ile cevap verdi

Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, kendisini ağır beddua ve hakaretlerle hedef gösterenlere dua ile cevap verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay