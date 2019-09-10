Kadıköy'deki cinayet Kadıköy'de iki kişiyi darp ettiği, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kick boksçu Berke Ş. tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de iki kişiyi darp ettiği, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Kadıköy'de motosikletli iki kişiyle kız arkadaşına laf attıkları iddiasıyla yaptıkları kavgada Ömer Özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alındıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler milli kick boksçu Berke Ş. ile O.C. ve T.K'nın işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadelerinin ardından Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğine hakimliğe çıkarılan şüpheliler Berke Ş. ile T.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Hakimlik, diğer şüpheli O.C'nin ise yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

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