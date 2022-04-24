Kadıköy’deki boğa heykeli bakıma mı alındı? Kadıköy Boğa Heykeli ne zaman kim tarafından yapıldı?

İstanbul Kadıköy’deki 1864'te ünlü Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan tunç Boğa Heykeli, bakıma alındı. Kadıköy'ün simgelerinden olan boğa heykelinin üst kısımlarında ve boynuzlarında delikler açılırken birçok noktasında aşınmalar olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de, heykelin 15 gün sürecek bakım çalışmaları için bu sabah saatlerinde heykelin etrafını bariyerlerle kapattı. Gün içinde vatandaşların çalışmaları izleyebilmeleri için bariyerlerin bir kısmının açık bırakılacağı ve gece saatlerinde tamamen kapatılacağı belirtildi.

Kadıköy Boğa Heykeli ne zaman kim tarafından yapıldı?

Boğa Heykeli, İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Altıyol bölgesinde yer alan ve bir erkek sığırı tasvir eden bronz heykel. 1864 yılında Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından oluşturulmuş eser sıklıkla Kadıköy'ün simgesi ve önemli bir buluşma noktası olarak nitelendirilmiştir.

Heykel, 1864 yılında Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından alçı kalıptan maça hazırlanarak Thiebaut dökümhanesinde tunç döküm olarak üretilmiştir. 1865 yılında Paris'te sergilenmiş eser, 1867 yılında Avrupa seyahati esnasında Paris Evrensel Sergisi'ni ziyaret eden Osmanlı padişahı Abdülaziz'in ilgisini çekmiş ve Abdülaziz at, geyik, aslan vb hayvan heykellerinin yanı sıra iki adet de boğa heykeli içeren 24 parçalık bir koleksiyon sipariş etmiştir. Bu koleksiyondaki heykeller önce Beylerbeyi Sarayı'nın, bir bölümü ise daha sonra Yıldız Şale Köşkü bahçesinde yer almışlardır. 1949 yılında ise Spor ve Sergi Sarayı önüne yerleştirilen heykel,

1969 yılı sonrasında tekrar Kadıköy Kaymakamlık Binası yanındaki önceki yerine taşınmış ve 1980'li yıllarda kopyası çıkarılmak üzere kalıbı alınmıştır. Böylece heykelin bir eşi de Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde bulunmaktadır. 1987 yılında ise boğa heykeli Kadıköy Kaymakamlığı önünden Altıyol'da günümüzde bulunduğu konuma taşınmıştır.