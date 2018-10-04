Kadıköy'de yol çöktü!
Kadıköy'ün Rıhtım Caddesi üzerinde bir yolda çökme oluştu. Meydana gelen çökmede, hareket halindeki otobüsün tekerlekleri çukura düştü.04 Ekim 2018 Perşembe 20:04
Kadıköy'de seyir halindeki bir otobüsün tekerlekleri çöken yoldaki çukura düştü.
Kadıköy sahilinde bulunan otobüs duraklarından hareket eden 34 VZ 3856 plakalı Kadıköy-Topkapı-Mecidiyeköy seferini yapan özel halk otobüsü, Rıhtım Caddesi üzerinde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi. Otobüsün arka tekerleri, çöken yolda oluşan çukura düştü.
Otobüsteki yolcular tedbir amaçlı dışarı çıkartılırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cadde üzerinde, tekerleri çukura giren otobüsün etrafına güvenlik şeridi çekildi.
Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından otobüsü bulunduğu yerden çıkardı.
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