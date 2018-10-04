THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Kadıköy'de yol çöktü!

Kadıköy'ün Rıhtım Caddesi üzerinde bir yolda çökme oluştu. Meydana gelen çökmede, hareket halindeki otobüsün tekerlekleri çukura düştü.

04 Ekim 2018 Perşembe 20:04
Kadıköy'de yol çöktü!

Kadıköy'de seyir halindeki bir otobüsün tekerlekleri çöken yoldaki çukura düştü.

Kadıköy sahilinde bulunan otobüs duraklarından hareket eden 34 VZ 3856 plakalı Kadıköy-Topkapı-Mecidiyeköy seferini yapan özel halk otobüsü, Rıhtım Caddesi üzerinde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi. Otobüsün arka tekerleri, çöken yolda oluşan çukura düştü.

Otobüsteki yolcular tedbir amaçlı dışarı çıkartılırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cadde üzerinde, tekerleri çukura giren otobüsün etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından otobüsü bulunduğu yerden çıkardı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 20:04
  1. Kadıköy
  2. Rıhtım
  3. yol çöktü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlandıkça mutluyuz
    1. Yaşlandıkça mutluyuz
    2. Hollande'den flaş çağrı: Kaldırılsın!
    3. Çocuklarda migren tanısı nasıl konulur?
    4. Pikan cevizi tam bir şifa deposu
    5. Diş eti hastalıklarında bu faktörlere..
    6. Fransa'dan Afrika ülkesine hava..
    7. Çocuğunuz yalan söylüyorsa...
    8. Kadıköy'de yol çöktü!
    9. Kanser riski taşıyanlar bu besinleri..
    10. Bahçeli'den 'Kemal Derviş' açıklaması:..
    11. Ürünlerde ‘içindekiler’ aldatmacası
    12. Dışişleri Bakanlığından Güney Kıbrıs'a..
    13. Gıdalar ışınlanıyormuş
    14. Erdoğan'dan AB'ye rest: Referanduma..
    15. Kansere karşı nasıl beslenmeli?
    16. Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane..
    17. Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıracak..
    18. Az sirke ile pırıl pırıl oluyorlar
    19. Türkiye tepki göstermişti! ABD cevap..
    20. Siirt'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi