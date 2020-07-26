Kadıköy'de trafik kazası
İstanbul Ulaşım AŞ'ye ait otobüsün Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, İstanbul Ulaşım AŞ'ye ait otobüsün Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde, freni patlayan otobüs kaldırıma çıktıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin duvarına çaptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan, otobüs şoförü ile 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.