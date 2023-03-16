Kadıköy'de Trabzonspor sürprizi!
Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı maça Trabzonspor taraftarları da geldi. Trabzonspor formalarının üstüne Sarı-Lacivert atkıları geçiren taraftarlar, Fenerbahçe için tezahürat yaptı.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sevilla ile oynayacağı maça Trabzonsporlu taraftarlar da geldi.
Tezahüratta bulundular
Trabzonspor formalarının üstüne Sarı-Lacivertli atkıları geçiren taraftarlar, Fenerbahçe'ye destek olmak için tezahürat yaptı.
Alkışlarla karşılık
Fenerbahçeli taraftarların "Sarı" tezahüratına Trabzonsporlu taraftarların "Lacivert" diyerek alkışlarla karşılık verdi. Güzel görüntüler ortaya çıktı.
Sarı-Lacivertli taraftarlar, 16 Şubat 2023 tarihinde Trabzonspor'un sahasında Basel ile oynadığı maçta Bordo-Mavili takımı desteklemişti.
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