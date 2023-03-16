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Spor Kadıköy'de Trabzonspor sürprizi!
Spor

Kadıköy'de Trabzonspor sürprizi!

Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı maça Trabzonspor taraftarları da geldi. Trabzonspor formalarının üstüne Sarı-Lacivert atkıları geçiren taraftarlar, Fenerbahçe için tezahürat yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 20:30:00 -
Kadıköy'de Trabzonspor sürprizi!

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sevilla ile oynayacağı maça Trabzonsporlu taraftarlar da geldi.

Tezahüratta bulundular

Trabzonspor formalarının üstüne Sarı-Lacivertli atkıları geçiren taraftarlar, Fenerbahçe'ye destek olmak için tezahürat yaptı.

Alkışlarla karşılık

Fenerbahçeli taraftarların "Sarı" tezahüratına Trabzonsporlu taraftarların "Lacivert" diyerek alkışlarla karşılık verdi. Güzel görüntüler ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertli taraftarlar, 16 Şubat 2023 tarihinde Trabzonspor'un sahasında Basel ile oynadığı maçta Bordo-Mavili takımı desteklemişti.

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