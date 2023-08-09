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Gündem Kadıköy'de şiddetli fırtına ağaç yıktı!
Gündem

Kadıköy'de şiddetli fırtına ağaç yıktı!

Yeniakit Publisher
2023-08-09 18:14:00 - 2023-08-09 18:52:29
Kadıköy'de şiddetli fırtına ağaç yıktı!

İstanbul Kadıköy’de ana caddede bulunan bir ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle yıkıldı.

Olay, 15.30 sıralarında Osmanağa Mahallesi Recep Peker Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yoğurtçu Parkı’nın yanındaki caddede bulunan bir ağaç, rüzgarın etkisiyle devrildi. Ağacın devrildiğini gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Ağaç kaldırılırken kısa süreli trafiğe kapatılan cadde ağacın kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

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