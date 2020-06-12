Kadıköy’de protokolde sosyal mesafe
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakada korona virüs tedbirleri kapsamında protokol tribününde uygulnan sosyal mesafe dikkat çekti.
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakada korona virüs tedbirleri kapsamında protokol tribününde uygulnan sosyal mesafe dikkat çekti.
Süper Lig’de 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kayserispor müsabakasında protokol tribünü sosyal mesafe kurallarına uydu. Mesafeli şekilde tribünlerde oturan yöneticiler maske kullanımına dikkat ederken, müsabakayı sosyal mesafe kuralları çerçevesinde izledi.