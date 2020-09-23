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Aktüel Kadıköy'de otomobille çarpışan ambulanstaki 4 sağlık çalışanı yaralandı
Aktüel

Kadıköy'de otomobille çarpışan ambulanstaki 4 sağlık çalışanı yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:35:53 -
Kadıköy'de otomobille çarpışan ambulanstaki 4 sağlık çalışanı yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 sağlık çalışanı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, hasta almaya giden 112 Acil Servis ambulansı Kozyatağı'nda, Vedat A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, yan yatan ambulansta bulunan 4 sağlık çalışanı yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen meslektaşlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek, trafiğin kontrollü bir şekilde akışını sağladı.

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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