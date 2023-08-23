Kadıköy’de otobüste bebekli kadına saldırı!

Kadıköy'de bir otobüste iki yolcu arasında başlayan 'Neden çarptın' tartışması kavgaya dönüştü. Erkek yolcunun tartıştığı bebekli kadına saldırdığı iddia edildi. Yaşanan olay üzerine erkek yolcu diğer yolcular tarafından yaka paça otobüsten indirildi.

Kadıköy’de dün akşam saatlerinde 14F Kadıköy- Küplüce seferini yapacak olan İETT otobüsünde sefere başlamadan önce 2 yolcu arasında kavga çıktı. İddiaya göre, otobüste kucağında bebeği ile oturan kadın, kendisine çarpan erkek yolcuya ‘Ayağını neden çarptın, dikkatli olsana’ diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine iki yolcu arasında tartışma başladı.

Kadını tartakladığı iddia edilen erkek yolcu, otobüstekiler tarafından zorla indirildi. Adamın otobüsten indirildiği ve kadının yerdeki anlarını yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.