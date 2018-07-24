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Kadıköy’de narkotik operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul polisi Kadıköy’de narkotik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

24 Temmuz 2018 Salı 21:08
Kadıköy’de narkotik operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Kadıköy’de narkotik operasyonu gerçekleştirildi. "Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu" ismi verilen operasyona, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlükleri de katıldı.

Operasyon kapsamında Kadıköy Fikirtepe’nin ara sokaklarında ve şüpheli görülen adreslerde aramalar yapıldı. Ekipler şüpheli gördükleri şahısları durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) taraması yaptı. Ekiplerce aranan bir ikamette 2 adet şırınga ve bonzai maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 21:08
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