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Aktüel Kadıköy'de lokantada çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Kadıköy'de lokantada çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:15:41 -
Kadıköy'de lokantada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan lokantada çıkan yangın söndürüldü.

Bostancı Koy Yolu Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katındaki balık lokantasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine oluşan itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini tahliye ederken, lokantanın mutfak bölümünde başlayan, havalandırma bölümü ve bacasına doğru yayılan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın hasara yol açtı.

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