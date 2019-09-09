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Kadıköy'de kültür çöküşünü gösteren skandal tablo! Eski öğrenciler yeni gelenlere simit attı!

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yeni öğrencileri karşılamak için atılan simitler, tepkilere neden oldu. Öğretmenlerin müsaade ettiği, öğrencilerin ise simit attığı görüntüler, vahim tabloyu yansıtırken kültürümüzdeki çöküntüyü gözler önüne serdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 21:39

18 milyon öğrenci için bugün ilk ders zili çalmasının ardından Kadıköy'de skandal görüntüler yaşandı.

Kültürümüzde nimetler yerde görüldüğünde basılmasın diye öpülüp yüksekçe bir yere konulurken, hürmet gösterilirken Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki ilk günleri için büyük bir heyecanla okula giden öğrencilere eski öğrenciler tarafından simit atıldı.

Simitler ziyan oldu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk kez giriş yapan yeni öğrenciler, simit atılarak karşılandı. Atılan simitler basılarak ziyan edildi.

Nimete olan saygısızlığa ve skandal müsaade eden eğitimcilere sert tepki

Yere atılan onlarca simit 'nimete saygısızlık' olarak görülürken, sosyal medya kullanıcısı vatandaşlar atan öğrencilere ve bu skandala müsaade eden öğretmenlere sert tepki gösterdi.

Her yıl düzenleniyormuş

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim yılının ilk gününde, okula giriş yapan ve çömez denilen öğrencilerin üzerine her yıl simit atıldığı öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 21:39
  1. Kadıköy
  2. Kadıköy Anadolu Lisesi
  3. simit atma skandalı

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